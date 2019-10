Kikò Nalli e Ambra, difficoltà superate: pronti per la convivenza? Risposta

Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono pronti per andare a convivere? La coppia risponde e frena

Tante le difficoltà che Kikò Nalli e Ambra Lombardo hanno dovuto affrontare nel corso della loro breve quanto intensa storia d’amore. Il loro rapporto è nato al Grande Fratello ma le cose sono diventate più serie una volta usciti dalla casa di Cinecittà. Le voci sui due però non si sono mai placate e si vociferava anche che si fossero lasciati, a far scattare la lite sembrerebbe essere stata l’operazione al seno di Ambra, scelta non condivisa dal fidanzato. Le cose ora però si sono sistemate, a raccontarlo sono gli stessi alla rivista DiPiù. Kikò e Ambra hanno superato il periodo no ed ora sono pronti alla convivenza? Le loro strade professionali sono ricche di nuovi progetti ma Nalli si dice non ancora pronto a mollare Roma e trasferirsi da Ambra: nella capitale ci sono i suoi più grandi affetti, in particolare i tre figli avuti da Tina Cipollari.

Kikò e Ambra: nuove confessioni sui problemi

È Ambra a spiegare una volta per tutte cosa è successo con Kikò: “Non stavo bene con me stessa, anche se sapevo che a Kikò piacevo lo stesso. Volevo rifarmi il seno per tornare a vedermi bella. L’operazione è stata dura, in anestesia totale, soffro ancora ma sono felice del risultato. Quando, dopo l’operazione, Kikò mi ha visto felice, ha capito che avevo fatto la scelta giusta“, e da quel momento i litigi sono finiti. “Ho ripreso a insegnare ma solo per poche ore settimanali. L’ho fatto per dare più tempo alla mia relazione con Kikò e per fare provini per il cinema. Mi piacerebbe diventare attrice, ma per ora è solo un grande sogno…“.

Kikò Nalli frena sulla convivenza con Ambra: non è ancora il momento giusto

Convivenza in arrivo tra Kikò e Ambra? L’ex marito di Tina Cipollari frena su DiPiù e spiega la sua scelta: “La parola “convivenza” è ancora troppo grossa per noi, anche perché i miei affetti sono a Roma e tuttora parte della mia vita è lì. Però, rispetto all’inizio della nostra relazione, Ambra e io stiamo facendo dei passi in avanti. E il tempo, ne sono convinto, aggiusterà tutto e ci darà ragione“. L’amore vince su tutto! Ma oltre questo periodo florido in campo amoroso, Kikò è stato vittima di una brutta aggressione.