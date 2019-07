Kiko e Ambra: “Ci hanno proposto un programma tv insieme”

Kiko e Ambra Lombardo del Grande Fratello tornano in tv

Dopo aver lasciato il segno all’ultima edizione del Grande Fratello, Chicco Nalli e Ambra Lombardo sono pronti a tornare in tv. L’hair stylist ha confidato al settimanale Sono di aver ricevuto una proposta interessante per la prossima stagione televisiva. Al momento l’ex marito di Tina Cipollari non ha svelato di più in quanto non c’è stata ancora la chiusura effettiva del contratto. Si tratta forse di Temptation Island Vip? O magari di Pechino Express, che tornerà in onda su Rai Due a gennaio 2020? Nell’attesa Kiko e Ambra si godono il loro amore che, in barba a critiche e malelingue, procede a gonfie vele. I due sono sempre più uniti e affiatati e di recente la professoressa e modella ha conosciuto tutta la famiglia del nuovo fidanzato.

Le parole di Chicco Nalli sul nuovo programma televisivo

“Sì, ci hanno proposto un programma tv insieme ma finché non arrivano chiusure reali non dico nulla. Per ora, comunque, visto che amo il mio lavoro, sto facendo di tutto per tornare a “sforbiciare”: è questa la mia vita, quella che voglio, anche se le proposte televisive che ho ricevuto sono diverse”, ha dichiarato Chicco Nalli, in arte Kikò, al settimanale Sono. Ambra Lombardo, invece, ha momentaneamente lasciato il lavoro da insegnante per dedicarsi maggiormente al lavoro nel mondo dello spettacolo. Un percorso che Kiko sostiene in pieno, tanto da sottolineare: “L’appoggerò in qualsiasi forma, di certo non le metterò il bastone tra le ruote, anzi, se posso aiutarla… Lei ha ottime opportunità e proposte anche nel mondo della moda”.

La favola moderna tra Kiko e Ambra del Grande Fratello 16

“La nostra è una favola moderna che sta diventando sempre più importante. Il nostro è un amore pulito, senza doppi fini o giochi. Daremo modo alla gente di credere in questa nostra storia. Abbiamo avviato un progetto di vita insieme ma è presto per dire tante cose”, ha chiarito Chicco Nalli.