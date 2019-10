Kikò e Ambra: “L’ex moglie di Nalli ha messo bocca troppe volte”. Spiffero

Kikò e Ambra Lombardo: “L’ex moglie di Nalli ha messo bocca troppe volte…” Lo spiffero

Continuano a essere chiacchieratissimi Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Della coppia se ne è parlato anche a Vite da Copertina, programma di Tv 8 condotto da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. Ed è stato proprio il costumista a spifferare un curioso retroscena riguardante l’hairstylist e la professoressa. Nella fattispecie Ciacci ha detto che i due sarebbero stati più volte stuzzicati dall’ex moglie di lui. Che, come è noto, è la vulcanica Tina Cipollari, opinionista fissa di Uomini e Donne.

“Sembra che l’ex moglie abbia messo troppe volte bocca…” Il sussurro di Giovanni Ciacci a Vite da Copertina

“Sembra che l’ex moglie abbia messo troppe volte bocca (nella coppia, ndr). Mi hanno detto così, fonti…”, spiffera Ciacci a Vite da Copertina a proposito del ‘triangolo’ Kikò, Ambra e Tina. Chissà cosa ne penseranno i diretti interessati. E chissà se pure Ciacci, per le dichiarazioni odierne, finirà dentro una battaglia mediatica come la collega Elenoire Casalegno, che ha ingaggiato un rovente botta e risposta con Luca Onestini. Lo ‘scambio di cortesie’ è cominciato dopo che Elenoire, sempre in trasmissione, ha rivelato che l’ex tronista avrebbe detto no alla partecipazione a Pechino Express per non rinunciare ai guadagni provenienti dai social. La questione ha dato il via a una serie di sferzate a distanza.

La battaglia tra Elenoire Casalegno e Luca Onestini

Onestini, di tutta risposta, ha realizzato una serie di Stories Instagram sulla vicenda e ha definito la Casalegno una persona “per nulla professionale”. Dal canto suo la conduttrice, in una recente intervista a Blogo, ha minacciato vie legali nei confronti dell’ex tronista. “Certi signori, attraverso le contraddizioni, si permettono di dare giudizi affrettati quasi a nascondere le proprie indecisioni. Sarebbe meglio spiegare senza agitarsi troppo, il motivo di una scelta lavorativa, senza usare offese e parolacce che spesso tradiscono nervosismo”, ha aggiunto la conduttrice.