Luca Onestini durissimo su Elenoire Casalegno: “Figura di m.!” Il caso

Luca Onestini durissimo su Elenoire Casalegno. Scontro aperto: “Per nulla professionale… Figura di m.! Giusto che venga sput….ta” La conduttrice aveva parlato di un presunto no dell’ex tronista a Pechino Express

Luca Onestini risponde duramente ad Elenoire Casalegno, che ieri, nella puntata di Vite da Copertina, ha dichiarato che lui e la fidanzata Ivana Mrazova avrebbero rifiutato di partecipare a Pechino Express per una questione ‘economica’. Nella fattispecie la conduttrice ha svelato che sarebbe stato lo speaker radiofonico a prendere la decisione. Motivo? Avrebbe avuto il timore di perdere dei guadagni provenienti dai social. Sulla vicenda, oggi, è intervenuto direttamente Onestini che ha avuto parole di fuoco per la Casalegno definendola “per nulla professionale“.

Elenoire Casalegno, Luca Onestini non ci sta: la replica

Luca ha realizzato una serie di Stories Instagram per rispondere a quanto dichiarato dalla Casalegno a Vite da Copertina. Per fare chiarezza Onestini parte ‘da lontano’, da una serie di clip che ieri ha diffuso sul suo profilo in cui lo si è visto chiedere ad alcune ragazze spagnole la traduzione iberica delle parole caz…te, put..te, minc….te. “La questione – spiega – era collegata un pochino a tutte le cose che sto sentendo su di me in questo ultimo periodo. Dovete sapere, chi mi conosce lo sa, che io me ne frego sempre, non rispondo mai, non alimento polemiche, faccio il superiore. A meno che non provengano da persone che rispetto e considero e quindi alle quali mi degno di rispondere”. A questo punto arriva l’affondo sulla Casalegno…

“La prima regola quando si fa un lavoro attraverso un mezzo di comunicazione è documentarsi”

“In questo caso non è così, però rispondo perché quando una persona si permette di andare in televisione e dire delle ca…te pubblicamente è giusto che venga sput….ta”, dichiara Onestini, “Dovete sapere che in questo settore c’è anche tanta gente che non è per nulla professionale, ad esempio la signora in questione (Elenoire Casalegno. ndr). E la prima regola quando si fa un lavoro attraverso un mezzo di comunicazione è documentarsi. Lei si vede che non lo ha fatto per niente, ha detto solo delle ca..te e ha fatto una figura di m.”. Le parole della Casalegno, che hanno provocato lo sfogo, così recitavano: “Luca ha detto di no a Pechino perché non voleva stare lontano dai social network per un mese, per una questione di guadagni.”