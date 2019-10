Elenoire Casalegno replica a Luca Onestini: è ufficialmente guerra

Eleonoire Casalegno risponde a Luca Onestini sulla polemica scoppiata su Pechino Express

Com’era prevedibile Eleonoire Casalegno non è rimasta in silenzio. A distanza di pochi giorni la conduttrice ha fornito la sua replica al recente attacco di Luca Onestini. Tutto è partito da Vite da copertina, il programma di Tv 8 che quest’anno conduce la Casalegno in coppia con Giovanni Ciacci. A detta di uno spiffero arrivato alla presentatrice l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe deciso all’ultimo di non partire più per Pechino Express insieme alla fidanzata Ivana Mrazova per non trascurare il suo lavoro sui social network. Un gossip che non è piaciuto a Luca, che ha attaccato Elenoire su Instagram, mettendo in discussione la sua professionalità.

Cosa ha risposto Eleonoire Casalegno a Luca Onestini

“Ah, le contraddizioni! A volte nascono e proliferano all’interno di una frase di poche parole un po’ sgrammaticata. Certi signori, attraverso le contraddizioni, si permettono di dare giudizi affrettati quasi a nascondere le proprie indecisioni. Sarebbe meglio spiegare senza agitarsi troppo, il motivo di una scelta lavorativa, senza usare offese e parolacce che spesso tradiscono nervosismo”, ha dichiarato Elenoire Casalegno a Gossipblog. “La notizia riportata in trasmissione non conteneva insulti, offese, parole volgari, e tantomeno giudizi professionali. Nel video dal signore postato, lo stesso dichiara di essere una persona che se ne frega, e che fa il superiore. Scomodando Honoré de Balzac potrei così concludere: “La malattia del nostro tempo è’ la superiorità. Ci sono più santi che nicchie”. Buona vita a tutti, anche al signore”, ha aggiungo la collega di Ciacci.

Elenoire Calasegno pronta a procedere per vie legali

Stando a quello che si legge su Gossipblog Elenoire Casalegno non avrebbe digerito lo sfogo di Luca Onestini su Instagram, tanto da essere pronta a procedere per le vie legali. Insomma, tra i due è ufficialmente guerra!