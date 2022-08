Ken Umano, trasformazione in Barbie completa: com’è diventato (foto)

C’è stato un periodo, pure piuttosto lungo, in cui in televisione (pardon, vale la pena di precisare, su Canale 5, particolarmente nei programmi di Barbara D’Urso) i telespettatori vedevano un giorno sì e l’altro pure Rodrigo Alves, bizzarro personaggio brasiliano divenuto celebre per essere stato, ormai qualche anno fa, il Ken Umano.

Alves è in realtà una donna transgender (molto importante, in questo periodo storico, non fare gaffe in merito) e oggi ha cambiato il nome in Jessica Alves. Già nei mesi scorsi la donna aveva compiuto una nuova serie di migliorie e interventi per diventare, a questo punto, una vera e propria barbie umana.

Jessica Alves: la trasformazione è (quasi) completa

Alves ha così deciso di impiantarsi due grosse protesi al seno, di sottoporsi ad un ulteriori ritocchini agli zigomi e alle labbra, oltre ad essersi fatta crescere una lunga chioma di capelli biondi. Ma le mancava ancora qualcosa, e ora (a quanto pare) la trasformazione sembra essere definitivamente completa. Ecco come si presenta oggi su Instagram.

In una recente intervista esclusiva che ha concesso a This Morning, Jessica Alves ha spiegato a che punto è il suo percorso. Alla trasmissione, la donna ha rivelato che, arrivati a questo punto, si sente soddisfatta al 95%. Quello che le manca ancora per sentirsi a proprio agio con il suo nuovo corpo e il suo nuovo viso sarebbe quel naso che vorrebbe modificare ancora ma che non potrà toccare in alcun modo. I medici, che l’hanno già sottoposta ad un totale di 90 interventi, l’hanno avvisata delle possibili tragiche conseguenze di un’operazione simile. Se dovesse anche mettersi a modificare (ulteriomente) il setto nasale potrebbe infatti rischiare di morire. “Dicono che se mi toccano il naso, questo diventerà nero, morirà e collasserà” ha commentato senza troppi giri di parole Alves. I problemi sono proprio legati al fatto che il povero naso di Alves è già finito sotto i ferri almeno una decina di volte in passato. Ulteriori ritocchi potrebbero dunque seriamente compromettere una situazione già molto delicata.

Una piccola curiosità: per queste quasi 100 operazioni, Alves ha sborsato oltre 1 milione di dollari. Una cifra decisamente folle, per un risultato finale che farà storcere il naso (è il caso di dirlo) a molti. Qui sotto potete recuperare il video della sua recente intervista.