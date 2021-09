Ken Umano: “Impianto l’utero, partorisco e darò il nome della d’Urso”

By

L’ex Ken Umano, ora Jessica Alves, è pronta a diventare madre. Nata come Rodriguez Alves, aveva effettuato vari interventi estetici finalizzati a renderlo simile al noto fidanzato di Barbie. Con il tempo, diventò così famoso. Le diverse operazioni che aveva eseguito avevano inevitabilmente stravolto il suo aspetto fisico ed ecco che improvvisamente ha poi annunciato di voler cambiare sesso e diventare ufficialmente una donna. Ha raggiunto il suo obbiettivo e ora è Jessica. Oggi tra i suoi piani per il futuro c’è quello di diventare madre.

Riccardo Signoretti, in queste ultime ore, ha condiviso su Instagram la copertina del settimanale Nuovo Tv, che vede protagonista l’ex Ken Umano. Proprio alla rivista, Jessica Alves racconta di voler dare un’altra svolta alla sua vita. Dopo aver effettuato la transizione da uomo a donna, ora il suo obbiettivo è quello di viversi la gravidanza.

Lei stessa svela di essere pronta a effettuare un’operazione abbastanza delicata: l’impianto dell’utero! Dunque, tornerà presto sotto i ferri per avere la possibilità di dare alla luce un figlio. Al momento, si trova in Brasile per eseguire tutti gli esami che la prepareranno ad affrontare questo nuovo capitolo della sua vita.

Grazie all’impianto dell’utero potrà partorire e “stringere tra le braccia” un figlio suo. È questo ciò che vuole oggi Jessica Alves e, come in passato, nessuno potrà fermarla. Sa bene che questa operazione è molto particolare e che potrebbe generare ulteriori polemiche. Nonostante ciò, non vuole negare a se stessa di “vivere l’esperienza della maternità”.

Si tratta per lei di un sogno, che presto potrà realizzare. Dopo aver trovato “la forza di cambiare sesso”, ora ha intenzione di crearsi una famiglia tutta sua, con “un marito e un figlio”. Anticipa che l’intervento che dovrà eseguire questa volta durerà ben cinque ore e ha un costo di 50mila euro.

“Mi impianteranno l’utero di una donatrice morta”, dichiara l’ex Ken Umano al settimanale di Signoretti. Ma questa non è l’unica notizia che vuole dare al pubblico. Ha già pensato al nome che potrebbe dare al figlio.

Jessica Alves spera che sarà una femmina, in modo che potrà chiamarla Barbara. Qual è il motivo della scelta di questo nome? Ha preso questa decisione “in onore della d’Urso”.

Proprio nei salotti di Barbara, tra Pomeriggio Cinque e Domenica Live, ha svelato i dettagli dei vari interventi che ha effettuato per diventare prima il Ken Umano e poi Jessica Alves.