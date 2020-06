Katy Perry: “Volevo suicidarmi” dopo rottura con Orlando Bloom

Katy Perry ha spiegato quali sono i reali motivi che l’hanno spinta a pensare al suicidio nel 2017. Aveva fatto qualche volta cenno a quel periodo buio, ma senza voler andare nel profondo, lasciando tanti punti interrogativi ai suoi fan. Cos’era davvero successo alla popstar quell’anno? A causa di una grande depressione, Perry ha persino pensato di togliersi la vita: tutto le era diventato troppo pesante da sopportare. Le cause scatenanti del suo malessere interiore erano state il flop del suo disco Witness (pubblicato dopo quattro anni dal suo lavoro discografico precedente) e la rottura con Orlando Bloom. Prima di pensare al matrimonio e di metter su famiglia, la cantante e l’attore si erano lasciati, provocando un grande dolore in Katy Perry, che non riusciva più a trovare un senso nella propria vita. Si sentiva sola, abbandonata, con un futuro incerto. Le vendite del suo disco non erano state esaltanti, è vero, ma questo non significava che la sua carriera era definitivamente finita. Problemi, i suoi, che – messi insieme – avevano mandato in tilt la popstar.

Katy Perry suicidio, la confessione: tra i motivi, la rottura con Orlando Bloom

Intervistata dal network radiofonico statunitense SiriusXM, Katy Perry ha raccontato di aver trascorso uno dei periodi più brutti della sua vita nel 2017 e che la fine della relazione con Bloom aveva influito molto. Queste sono state le sue parole: “Mi ero lasciata col mio compagno. E le vendite del disco non mi permisero di volare in alto. Mi schiantai al suolo. Avevo tante aspettative sul mio album”. Il ritorno di fiamma con Orlando Bloom è stato una manna dal cielo, per Katy, che ha ritrovato così il buonumore e l’amore: è in attesa della sua prima figlia (che si è messa in una posa particolare in una delle sue ecografie) e sta pensando al matrimonio col famoso attore de I Pirati dei Caraibi. Ha dovuto superare anche il lutto per una delle persone più importanti della sua vita, colei che è riuscita a darle degli insegnamenti che mette tutt’ora in pratica.

Katy Perry news, come ha superato il pensiero del suicidio? Aiuto dall’alto

Katy Perry è riuscita a superare quei momenti di totale oscurità, durante i quali pensava costantemente al suicidio, grazie a una fede incrollabile che la accompagna sempre e alla gratitudine, che le ha permesso di capire che – al di là dei successi e delle rotture amorose – è sempre stata una ragazza fortunata. Non potrà mai smettere di ringraziare Dio, al quale si è rivolta per uscire da quel tunnel che pareva senza luce: “Ho fede perché credo che ogni persona abbia uno scopo – ha spiegato a SiriusXM –. Quando le cose non vanno come vorrei, mi dico sempre che sono grata per tutto quello che ho”. Grata anche per essere diventata mamma. Lei e l’attore Orlando Bloom aspettano una bambina.