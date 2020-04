Katy Perry e Orlando Bloom aspettano una bambina, l’annuncio

La pop star americana svela il ses.o del figlio che aspetta da Orlando Bloom

Katy Perry aspetta una bambina! È proprio lei a dare l’annuncio sui social network: la cantante ha pubblicato una divertente foto su Instagram di Orlando Bloom ricoperto di panna rosa con una didascalia molto chiara: “È una bimba”. Ancora nessun matrimonio per la coppia ma in arrivo una gioia ancor più grande. Katy aveva svelato la sua gravidanza attraverso un video lo scorso 5 marzo, in cui è apparsa con il pancione nella clip del suo ultimo singolo Never Worn White. In tale occasione la californiana aveva commentato: “Sono entusiasta. Siamo eccitati e felici ed è probabilmente il segreto più lungo che abbia mai dovuto mantenere. E mi piace raccontarlo a tutti voi ragazzi, ma sapevo che l’avrei detto nel migliore dei modi attraverso un brano musicale perché è così che noi comunichiamo”.

L’annuncio su Instagram: “È una bimba!”

Sarà quindi una femminuccia il nascituro che porta in grembo Katy Perry, frutto dell’amore con l’attore hollywoodiano Orlando Bloom. Quest’ultimo invece ha già un figlio, Flynn di 9 anni, avuto dalla ex moglie Miranda Kerr. Secondo i calcoli, la figlia di Katy e Bloom dovrebbe nascere quest’estate.

Nozze rimandate a causa del Coronavirus

Dopo la proposta di matrimonio di Orlando nei confronti di Katy il 14 febbraio del 2018, si era parlato di una cerimonia a Disneyland, nel castello di Cenerentola. A luglio del 2019 Katy Perry aveva dichiarato riguardo al matrimonio: “Ora voglio pensarci bene. Entrambi siamo già stati sposati, dobbiamo lavorare ancora un po’ sulla nostra relazione”. Quindi le nozze sarebbero dovute esserci quest’estate, programmate in Giappone. L’emergenza Coronavirus, però, ha di fatto annullato ancora una volta i progetti dei due.