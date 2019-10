Katy Perry e Orlando Bloom si sposano: data, location da favola e ospite inatteso

Matrimonio Katy Perry e Orlando Bloom a dicembre? Gli ultimi rumor

Le indiscrezioni vengono direttamente da Us Weekly e hanno come protagonisti proprio loro, Katy Perry e Orlando Bloom che potrebbero sposarsi molto prima rispetto a quanto si è vociferato sinora. Tornati insieme nel 2018 dopo un primo tentativo (naufragato) di rappacificamento nel 2017, la cantante e l’attore sarebbero pronti a fare il grande passo a dicembre: la data non è ancora trapelata in rete ma l’anno è il 2019 e il mese sembra non essere destinato a cambiare; il matrimonio tra Katy Perry e Orlando Bloom potrebbe essere celebrato insomma tra circa due mesi! E non è finita qui.

Katy Perry e Orlando Bloom si sposano a Disneyland in California

People ha rivelato infatti che i wedding planner sono al lavoro da molto tempo e che Katy Perry sta organizzando tutto nel dettaglio, essendo coinvolta direttamente nella preparazione della cerimonia e dei festeggiamenti; anche Orlando Bloom sembra aver voluto prendere parte a tutto, quindi non abbiamo motivo di dubitare che l’evento sarà uno di quelli che lascerà il segno prima della fine dell’anno. Anche perché gli ultimi rumor sui due innamorati vogliono che Katy Perry e Orlando Bloom si sposeranno a Disneyland in California, il posto che la cantante ama di più al mondo secondo il fidanzato. E sì, c’è dell’altro.

Al matrimonio di Orlando Bloom e Katy Perry anche Taylor Swift?

Si sta parlando incessantemente infatti anche degli ospiti del matrimonio, e uno dei nomi che potrebbe sorprenderci è quello di Taylor Swift. Sì, proprio lei: se la cantante dovesse essere davvero invitata la pace tra lei e Katy Perry sarebbe ufficialmente sancita con una celebrazione che eliminerà qualsiasi tipo di indiscrezione sul loro rappacificamento forzato. Si sposano davvero a dicembre Orlando Bloom e Katy Perry? Non abbiamo certezze ma essendo ormai tornati da tempo insieme sarebbe errato escluderlo a priori.