Katy Perry è incinta: lei e Orlando Bloom aspettano il loro primo figlio

Katy Perry è incinta: la popstar conferma che attende il suo primo figlio con Orlando Bloom

Katy Perry è incinta! È ufficiale la nota popstar e Orlando Bloom attendono il loro primo figlio. A condividere la straordinaria la notizia con il mondo è stata proprio la cantante. Scendendo nel dettaglio, qualche ora fa, ha pubblicato le immagini del suo ultimo videoclip Never Worn White su Instagram e proprio attraverso questo filmato ha annunciato di essere incinta! La voce girava ormai da qualche settimana, ma ora la notizia diventa ufficiale. Katy ha scelto di mostrare il suo pancione nel nuovo video musicale, confermando gli ultimi gossip. Il bambino che attende con Bloom nascerà la prossima estate. Ovviamente la Perry non può non mostrarsi eccitata per l’arrivo del suo primo figlio. Un modo inaspettato ed emozionante, quello scelto dalla nota popstar per svelare al pubblico la straordinaria novità. Il pancione è ormai evidente ed è davvero impossibile da camuffare. Inizialmente si pensava a un escamotage per promuovere il nuovo singolo in uscita, ma la stessa Katy ha scelto di smentire e di confermare così la gravidanza.

Katy Perry e Orlando Bloom diventeranno genitori: la coppia attende il loro primo figlio

Orlando Bloom e Katy Perry attendono il loro primo figlio. La coppia, che dovrebbe convolare a nozze entro questo 2020, è pronta dunque ad accogliere il bambino. Le ultime immagini del video condiviso su Instagram dalla cantante svelano la gravidanza, confermata successivamente. Sui social, la nota popstar ha scelto di parlare dell’arrivo del bambino con i fan, i quali ovviamente sono entusiasti. “Diciamo che sarà un’estate piena di marmellata”, ha scritto la cantante come didascalia del nuovo videoclip, riferendosi appunto alla nascita del piccolo. Secondo quanto svela E!News, Katy Perry ha poi commentato: “Sono entusiasta. Siamo eccitati e felici ed è probabilmente il segreto più lungo che abbia mai dovuto mantenere. E mi piace raccontarlo a tutti voi ragazzi, ma sapevo che l’avrei detto nel migliore dei modi attraverso un brano musicale perché è così che noi comunichiamo”.

Katy Perry annuncia la sua gravidanza: i suoi fan sono entusiasti

Una notizia davvero entusiasmante per i fan di Katy Perry e Orlando Bloom. Stanno insieme dal 2016 e ora si preparano ad accogliere il loro primo figlio. Nell’anno 2017 sono stati costretti ad affrontare una dura crisi, superata alla grande! Sono diventati davvero inseparabili e, oltre a vederli diventare marito e moglie, quest’anno li vedremo mettere al mondo il loro bambino.