L’Ave Maria di Katia Ricciarelli al GF Vip 7 si può dire che sia piaciuta a pochi. Non solo i concorrenti dell’edizione in corso sono rientrati nella Casa prendendola in giro per delle stonature, ma anche sui social la sua presenza è stata bocciata. Alfonso Signorini ha deciso di invitare i novelli sposi Francesca Cipriani e Alessandro Rossi invitandoli in puntata. I due si sono presentati vestiti da sposi in passerella, davanti alla Casa. C’era anche il conduttore, che ha lasciato lo studio per raggiungere loro. E c’erano anche tutti i concorrenti del GF Vip 7.

Inutile girarci in torno: è stato un modo per farsi perdonare dell’assenza al matrimonio. E come lui non c’era neanche Katia Ricciarelli, nonostante nell’edizione passata avesse parlato con Francesca della possibilità di cantare nel giorno del suo matrimonio. Alla fine nessuno dei due era presente ed evidentemente hanno studiato questo modo per farsi perdonare. Alfonso ha organizzato questa sorpresa per Francesca Cipriani facendo esibire Katia con l’Ave Maria. Non un successone, va detto.

Al coro che ha bocciato questa iniziativa si è aggiunta oggi un’ex gieffina che proprio non ha gradito. Ed è una Vippona che ha partecipato alla stessa edizione della Ricciarelli. Di chi si tratta? Di Manila Nazzaro! Ha fatto una chiacchierata con Casa Pipol oggi e a proposito della sua ex amica ha detto:

“Assurda la presenza di Katia Ricciarelli l’altra sera, è semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi quel giorno”

Senza mezzi termini insomma Manila ha detto che Katia ha cantato al GF Vip perché era pagata. Avrebbe dovuto cantare al matrimonio di Francesca e Alessandro se avesse voluto fare questo regalo alla coppia. Manila non crede affatto che la Ricciarelli avesse un altro impegno quel giorno: è possibile sì, ma lei fa fatica a crederci. Inoltre non ha gradito che abbiano dato spazio a una persona che nella Casa ha dimostrato di avere spesso troppa cattiveria nei confronti di altri concorrenti:

“A me dà molto fastidio quando un personaggio che ha fatto del male a me personalmente e ad altre persone venga poi omaggiato in questo modo. Lo trovo molto antitelevisivo”

Sul fatto che Katia Ricciarelli al GF Vip sia stata un po’ troppo velenosa, spesso e volentieri, è d’accordo anche il pubblico. Allo stesso modo Manila non è d’accordo con il ritorno nella Casa di Ginevra Lamborghini dopo la squalifica. Infine ha messo in guardia il pubblico su Milena Miconi, sua grande amica: sembra un’acqua cheta, in realtà molto peperina! Ma il pubblico questo lo ha intuito già…