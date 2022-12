Francesca Cipriani e Alessandro Rossi hanno coronato la loro love story: la soubrette e l’imprenditore romagnolo si sono sposati a Roma sabato tre dicembre. Presenti quasi tutti i concorrenti che con la Cipriani hanno partecipato al Grande Fratello Vip 6. Chi invece non si è palesata è stata Katia Ricciarelli. E, secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, si sarebbe trattata di una vera e propria ‘buca‘ data dalla soprano alla coppia di neo sposi. Venza, attraverso una Story Instagram, ha raccontato che l’ex moglie di Pippo Baudo avrebbe dovuto cantare nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola, il luogo scelto per il matrimonio. Peccato che nessuno l’abbia vista. Motivo? Pare abbia avuto problemi con la voce. I maligni, però, sussurrano che…

“Katia Ricciarelli doveva cantare in chiesa ma ha declinato l’invito dicendo che era senza voce”, ha spiegato Venza, con tanto di emoticon di una faccina che ride a crepapelle. Perché? Presto detto: c’è il sospetto che la cantante forse abbia usato una scusa. I maligni, si diceva. E non è finita qui: altro grande assente è stato Manuel Bortuzzo. Presenti invece Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié.

Ebbene, sempre secondo quanto fatto trapelare dall’esperto di gossip pugliese, il forfait di Bortuzzo sarebbe da ricondurre alla presenza della sua ex ‘Lulù’: “I ben informati spiegano che Manuel abbia declinato l’invito per evitare spiacevoli incontri e per non fomentare il gossip”. Diversi affezionati alle dinamiche del GF Vip 6 erano curiosi di scrutare le reazioni di Manuel e Lulù nel rivedersi per la prima volta dopo l’addio. Resteranno a bocca asciutta, il nuotatore si è defilato.

Sempre Venza ha inoltre narrato che “sembrerebbe che in molti abbiano declinato l’invito e che la coppia di neo sposi abbia dovuto invitare chiunque. Anche il magazziniere dell’Eurospin”. Battuta velenosa, chissà se è davvero andata così. Quel che è certo è che alla festa hanno preso parte Giucas Casella, Carmen Russo, Alex Belli, Delia Duran, le principesse Selassié e Manila Nazzaro.

Presenti al matrimonio anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

In serata, si sono aggiunti alla comitiva Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che proprio poche ore prime hanno scoperto a Verissimo che diventeranno madre e padre di una bimba. Infine il giallo curioso: in chiesa, tra gli invitati, è spuntata pure Myss Keta. La sua presenza ha lasciato tutti di sasso. Che ci faceva la cantante alla Basilica di San Bartolomeo all’Isola?