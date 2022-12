GF Vip, spunta Katia Ricciarelli: non un figurone, i vip restano basiti

Alla 22° puntata del Grande Fratello Vip trasmessa questa sera su Canale 5 è andato in scena un siparietto a dir poco surreale, ovvero il secondo ideale matrimonio fra Francesca Cipriani e il neo marito Alessandro Rossi. Alfonso Signorini ha deciso di invitare i due neo sposini all’interno della casa per un motivo ben preciso: il conduttore, infatti, non era riuscito a partecipare alle loro nozze, a causa di non meglio specificati motivi di lavoro.

Il matrimonio della Cipriani, proprio alla luce di alcune importanti defezioni, è diventato a modo suo un caso. Al giorno più importante della vita della soubrette, oltre a Signorini, erano mancati anche l’amica Miriana Trevisan e la soprano Katia Ricciarelli, alla quale la neo-moglie di Alessandro Rossi aveva fatto una richiesta speciale.

Katia Ricciarelli era stata invitata al matrimonio di Francesca Cipriani perché, in quanto soprano, avrebbe dovuto cantare l’Ave Maria di Schubert mentre i due sposi entravano in chiesa. Ma la cantante, alla fine, ha dovuto dare buca, per di più all’ultimo momento.

Ecco perchè la puntata di questa sera del GF Vip sarebbe stata così importante per la Cipriani: tornando nella casa, la ex Pupa avrebbe potuto recuperare ciò che non era riuscita ad avere al suo matrimonio. Da un lato, dunque, ci sarebbe stato lo scambio di promesse di fronte a Signorini; dall’altro, l’esibizione della Ricciarelli. Qualcosa, però, non è andato come previsto.

Katia Ricciarelli ha fatto il suo ingresso trionfale in giardino e, come da richiesta, ha intonato la celeberrima canzone. Il problema è che fin dalle prime note ci si è resi conto che qualcosa non andava. Forse per la base troppo bassa, forse per problemi di audio o per una distrazione momentanea, la performance è stata tragica. La cantante non ha infatti azzeccato mezza nota, facendo una figura davvero barbina.

Delle stecche si sono accorti tutti. Spinalbese ha dichiarato, divertito, “Ha stonato”, mentre anche gli altri (Tavassi su tutti) si burlavano di quanto appena visto. Basita anche Oriana, che ha assistito all’esibizione con gli occhi fuori dalle orbite.

Katia Ricciarelli: un’altra tragica esibizione pochi giorni fa

Proprio di recente, la Ricciarelli si era resa protagonista di un altro “epic fail”. In occasione del Gran Premio di Merano in Alto Adige l’artista aveva cantato uno dei brani più iconici della musica italiana, Caruso di Lucio Dalla, combinando un disastro. Il suo show è stato infatti caratterizzato da stonature continue, a tal punto che il video dell’esibizione è diventato virale (suo malgrado) sui social.