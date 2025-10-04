Katia Pedrotti, la verità sulla crisi con Ascanio Pacelli: lacrime a Verissimo

Katia Pedrotti ospite a Verissimo. La scorsa settimana è stato il turno del marito Ascanio Pacelli, sabato 4 ottobre a concedere una lunga chiacchierata a Silvia Toffanin è invece stata la 47enne di Valmalenco. Nel corso dell’intervista non sono mancate le lacrime. Diversi i momenti in cui l’ex gieffina si è profondamente commossa, lasciandosi andare al pianto. Katia ha sommerso il compagno di complimenti, parlando anche dettagliatamente della forte crisi vissuta con Ascanio 17 anni fa. Il matrimonio fu messo a dura prova, ma sopravvisse. La coppia riuscì a riemergere dal periodo buio più unita che mai.

Katia Pedrotti e la voglia di avere un terzo figlio, Ascanio dice no

“Io ho compiuto 47 anni di cui venti d’amore con Ascanio. Oggi mi sento una ragazzina. Mi sento più energica di quando avevo 20 anni”, ha esordito l’ex gieffina. “Ti vorrei dire che l’intervista fatta la scorsa settimana ha generato un movimento nelle donne, “Ascanio per tutti””, ha aggiunto scherzando, in riferimento alla chiacchierata fatta da Toffanin con Pacelli sette giorni fa.

Pedrotti e Pacelli hanno due figli. Matilda, nata nel novembre 2007, e Tancredi, venuto alla luce nel 2013. Katia vorrebbe un terzo figlio, il marito non è del tutto convinto. “Sai – ha dichiarato sorridendo l’ex gieffina – magari ho paura di restare sola. Per quello che volevo un terzo figlio, ma non gli ho fatto firmare un contratto ad Ascanio”.

Spazio poi alla relazione granitica costruita con il compagno: “Il nostro segreto d’amore? Noi ci piacciamo tantissimo. Non so qual è il segreto nostro, ma, quando lui mi guarda, io sento ancora le farfalle nello stomaco. Quando mi guarda divento rossa”.

La clip di Ascanio a Verissimo, le lacrime e i dettagli relativi alla crisi

Nel corso dell’intervista è stata mostrata una clip con protagonista Ascanio. Il conduttore ha riservato alla moglie parole di profonda stima e intenso amore. Katia è scoppiata in lacrime. “Se non avessi fatto quel provino al Grande Fratello, non saremmo qua. Sono stata fortunata, ma penso che un po’ me lo merito”, ha chiosato la 47enne. E ancora: “Io non so come farei senza di lui, davvero. Con lui mi piace fare tutto. Chiacchieriamo tanto di tutto”

Infine Katia, ricollegandosi a quanto esternato dal marito la scorsa settimana, ha parlato dell’unico momento di burrasca del suo matrimonio: “La crisi forte avuta è stata dopo la nascita di Matilda. In realtà la crisi è stata sua. Prima avevo cuoricini solo per lui, quando si diventa mamma si dà più attenzione alla figlia. Ci si dimentica che c’è un marito”. “Lui era stato lasciato un po’ in disparte. Ci siamo parlati, abbiamo ragionato e ho detto “sì, è vero, lo ho lasciato da parte”. Quindi me lo sono ripreso. Con Tancredi invece ero più collaudata”, ha concluso Pedrotti.