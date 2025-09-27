Ascanio Pacelli a Verissimo: crisi con Katia e periodo buio, intervista impeccabile

Ascanio Pacelli, ospite atteso della puntata di Verissimo, si è raccontato senza filtri. Ha parlato della sua famiglia come del vero centro della vita:

“La famiglia è la cosa più importante”

ha affermato con forza. Con Katia Pedrotti, sua compagna da anni, ha vissuto momenti di difficoltà, in particolare quando nacque la primogenita Matilda. In quell’occasione emerse una crisi: Katia si sentiva investita dal ruolo di madre e Ascanio volle far capire che non era solo padre, ma anche marito da prendere in considerazione.

Un amore che resiste ai tempi e alle prove

Pacelli ha ricordato l’evoluzione del rapporto con la moglie: da coppia che si confronta nelle difficoltà, a compagni che condividono con equilibrio.

“Ci amiamo ancora moltissimo, la guardo e la desidero ancora mentalmente e fisicamente”

ha detto, sottolineando come negli anni abbiano imparato a gestire gli equilibri, accettare i difetti e sostenersi a vicenda. Hanno costruito una relazione solida, iniziata nella casa del Grande Fratello 4, dove videro presto i lati oscuri del carattere reciproco. Ma superati quegli ostacoli, il legame si rinsaldò:

“Se accetti i lati negativi, il resto diventa più facile”

sono sue parole che ben raccontano la maturità emotiva su cui si fonda la loro unione.

Da concorrente a opinionista: il ritorno al GF

Tra le novità annunciate a Verissimo, Pacelli rivela che tornerà al Grande Fratello, ma con un ruolo opposto rispetto al passato: sarà opinionista nella nuova edizione. Non è la prima volta che gli viene chiesto di rientrare nel reality come concorrente, ma lui ha sempre rifiutato, convinto che il GF sia un’esperienza unica da vivere una sola volta. Ora, invece, torna da osservatore e commentatore, con una prospettiva totalmente diversa.

L’amore per Katia, i figli e le prove del destino

Ha accennato anche alle difficoltà affrontate con il figlio Tancredi: secondo recenti articoli, Tancredi è stato ricoverato e ora sta meglio, ma quel periodo è stato “molto duro”. Ascanio ha lodato la forza di Katia nel gestire quell’emergenza insieme a lui. Ha nominato i loro figli: Matilda, nata nel 2007, e Tancredi, nato nel 2013.

Chi è Ascanio Pacelli: identità, sport e televisione

Ascanio Pacelli proviene da una famiglia nobile romana ed è pronipote di Papa Pio XII. Prima della tv è stato giocatore professionista di golf, disciplina che ha segnato la sua identità sportiva. Nel 2004 partecipò al Grande Fratello 4, dove incontrò Katia Pedrotti. Oggi, a vent’anni di distanza, torna a quel mondo da opinionista portando con sé un bagaglio di vita e di esperienze profondamente cambiato.

L’affetto dei fan sui social

Dopo la messa in onda dell’intervista, i social si sono riempiti di commenti positivi per Ascanio. Molti hanno sottolineato come con il passare degli anni abbia mantenuto fascino e carisma, paragonandolo a un buon vino che migliora col tempo. Altri, invece, hanno messo in risalto la delicatezza con cui ha parlato della moglie Katia Pedrotti, lodandone la sensibilità e la capacità di mostrare un amore autentico e duraturo.