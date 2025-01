Katia Pedrotti, figlio dimesso “ma normalità sarà diversa”: l’appello

Pochi giorni fa, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, coppia iconica sbocciata al Grande Fratello, hanno raccontato che il loro figlio Tancredi, che ha 10 anni, era stato ricoverato all’ospedale di Carpi. I due genitori hanno preferito non riferire i dettagli relativi alla faccenda, rimanendo in silenzio per giorni. Silenzio che è stato rotto nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio, quando la Pedrotti ha pubblicato un paio di storie Instagram in cui ha rivelato in parte la situazione del piccolo.

Come sta il figlio di Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti

Innanzitutto la moglie di Ascanio ha tenuto a ringraziare le tante persone che in questi giorni hanno espressione sostegno alla sua famiglia e che si sono preoccupate senza essere invadenti sul tema della salute del figlio, assicurando che l’ondata di affetto giunta le ha fatto molto piacere e le ha sollevato il morale. Dopodiché ha spiegato che Tancredi è stato dimesso, ma che da ora in poi lei e gli altri suoi familiari dovranno affrontare una quotidianità un po’ diversa rispetto al passato

“Dobbiamo imparare a convivere con una normalità che sarà un po’ diversa, ma che normalità sarà. Ma la cosa importante è che Tancredi sta meglio”, ha spiegato l’ex gieffina. Quindi ha lanciato un appello ai suoi fan e a tutti coloro che potrebbero essere interessati a cosa sta attraversando suo figlio: “Vi chiedo la gentilezza di non chiedermi: ‘che cos’ha, che cosa ha avuto, cosa è successo?’. Perché in questo momento è importante solo una cosa: che lui sta bene”.

“Una donna, una mamma, un’amica, una sorella, una figlia, una compagna davanti alle difficoltà che la vita gli pone, deve trovare la forza per ritornare alla sua normalità. Questo perché fa bene alla famiglia, fa bene a Tancredi”, ha continuato Katia che ha poi fatto sapere che riprenderà a lavorare sui social da questo momento. Una decisione che ha fatto scattare un secondo appello: “Chiedo la gentilezza a quelle persone poco sensibili di evitare di scrivere il messaggio: ‘Eh, guarda questa, il figlio non è stato bene e lei torna…’. Il lavoro è parte fondamentale della normalità di ognuno di noi. E deve continuare ad andare avanti”.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: dal Grande Fratello al matrimonio

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si sono incontrati nel 2004, nella Casa del Grande Fratello 4. Entrambi erano alla loro prima esperienza televisiva. Nel reality show lui corteggiò a lungo lei che resistette e più volte lo rifiutò. Pareva addirittura che non fosse interessata ad avere una relazione sentimentale. E invece a forza di corteggiare Pacelli l’ha fatta capitolare. Da allora non si sono mai più lasciati ed è iniziata una favola d’amore.

Il 30 aprile 2005 sono diventati marito e moglie dopo essersi uniti in matrimonio nel Castello di Bracciano. Nel 2007 hanno accolto il loro primo frutto d’amore, Matilda. Sette anni più tardi, nel 2013, sono diventati genitori bis dopo la nascita del secondo figlio Tancredi.