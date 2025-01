Ascanio e Katia addolorati. Figlio in ospedale: cosa è successo

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti sono due ex concorrenti del Grande Fratello che hanno lasciato il segno sia durante il percorso televisivo che lontano dalle telecamere. I due si sono fidanzati all’interno della casa più spiata d’Italia ed hanno creato una famiglia unica. A distanza di anni, il loro amore è ancora vivo e non perdono occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle loro giornate. Nelle ultime ore hanno pubblicato alcune storie Ig attraverso cui hanno raccontato cosa è successo al figlio finito in ospedale ed hanno ringraziato l’equipe medica che lo ha assistito.

Tancredi in ospedale: cosa è successo

Il figlio Tancredi è stato ricoverato all’ospedale di Carpi. Non vi sono ulteriori dettagli sul motivo del suo ricovero ma, secondo quanto riferito dai genitori, sarebbero ancora in corso tutti gli accertamenti sull’accaduto. Intanto, Katia e Ascanio non hanno perso occasione di condividere con i follower le loto ultime ore di dolore e preoccupazioni, spiegando di essere sollevati per il fatto che il piccolo stia meglio ma allo stesso tempo in ansia perché devono capire cosa abbia.

“Sei il mio leone” ha scritto mamma Katia sui social per poi condividere altri video insieme al marito. Nei filmati, la coppia ringrazia l’equipe medica che ha curato il piccolo della famiglia e spiega di essere tornata a Roma. Da adesso in poi i due genitori non sanno cosa accadrà, senza dubbio arriveranno giorni difficili e di attesa visto che il figlio dovrà sottoporsi ad altre visite. Per adesso si godono un po’ di tranquillità e non perderanno occasione di aggiornare i follower.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: l’amore dopo venti anni

Era il 2003 quando Katia e Ascanio si sono incontrati per la prima volta. All’epoca erano due giovani concorrenti del Grande Fratello, ignari di quello che di lì a poco sarebbe potuto succedere. I due si sono innamorati perdutamente ed oggi a distanza di ventidue anni sono ancora insieme, felici e con due figli, Matilda e Tancredi.

Fu Ascanio a fare il primo passo verso Katia che, invece, inizialmente era un po’ scettica, preoccupata di non riuscire a vivere appieno l’esperienza. Dopo l’esperienza in tv, la coppia ha deciso di proseguire la loro relazione lontano dai riflettori. I due si sono sposati ed hanno creato una famiglia unica, molto amata dal pubblico italiano che continua a seguirla e a supportarla in ogni situazione. Si mostrano sui social solari e complici senza mai rinunciare ad alla privacy.