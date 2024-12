Katia Pedrotti: “Così blocco Ascanio sui social e vado via da casa”

Correva l’anno 2004, il Grande Fratello era allora popolato realmente da personaggi sconosciuti e, soprattutto, continuava ad essere una sorta di esperimento sociale calato in tv. In quella edizione Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si innamorarono, dopo un percorso tutt’altro che semplice. Lui la corteggiò a più non posso, prendendo diversi pali. Ma non mollò e alla fine riuscì a far capitolare quella che sarebbe diventata sua moglie. Sono passati vent’anni da allora, la coppia ha due figli e, ancora oggi, è ricordata da milioni di persone. Intervistata dal magazine Oggi, ha parlato a ruota libera del suo percorso.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: liti, blocco social e tanto amore

Perché, a distanza di due decenni dal GF, Ascanio e Katia restano due persone tra le più popolari tra coloro che sono transitate dalla Casa più spiata d’Italia? Forse perché sono rimaste genuine e quelle volte che si espongono danno la percezione di essere ‘normali’. Anche perché in realtà lo sono. Raccontano del loro quotidiano che è simile a quello di ogni coppia sulla faccia della terra. Momenti di tenerezza mixati con battibecchi. “Difetti? Io in casa sono una molto precisa – rivela Pedrotti a Oggi -, di conseguenza non mi piace il disordine. Non amo, neppure, che ci si segga sul letto con i vestiti indossati fuori di casa. E non mi piace che si mangiucchi in giro”.

Su Ascanio: “Butta via quello che secondo lui non serve. Lo ricicla, lo fa sparire. Torni a casa e non lo trovi più. Chiedi dove sia finito e lui: “Boh, io non so nulla”.Una volta mi ha fatto sparire un soprammobile che ci avevano regalato. L’ho visto per una settimana, fine. E lui ancora oggi, se gli parli di quel soprammobile, dice: “Non so che fine abbia fatto”. Ma io sono sicura che siccome a lui non piaceva, l’ha fatto scomparire”.

A proposito dei litigi, in passato Pacelli ha detto che a lui tocca “aspettare che finisca l’evoluzione sismica della sua arrabbiatura”. “È così – conferma la moglie -. Sono molto “colorata” nei miei litigi. Poi se si tratta di una questione a cui tengo particolarmente, passano anche giorni prima di riconciliarsi”. La donna riferisce che quando le cose si mettono male blocca persino il marito sui social e se ne va da casa temporaneamente, minacciando che tornerà più: “Lo blocco su WhatsApp e Instagram o gli dico: “Esco e non tornerò mai più””.

Dopo la tempesta, però, arriva sempre il sole. Katia spiega che una cosa fondamentale del legame con Ascanio è il dialogo. Non trovano sempre punti di contatto. Spesso uno resta della sua opinione. L’importante però è il rispetto. Come poc’anzi accennato sono tra i personaggi rimasti più popolari di quelli passati per il GF. Che idea si è fatta la Pedrotti su tale questione? “Credo perché facciamo una vita normale, lontano dai riflettori”.

La stoccata agli influencer che ostentano

Infine una stoccata a tutti quei personaggi che sui social mostrano ogni cosa della loro vita con ostentazione. Quel tipo di persone Ascanio e Katia cercano di evitarle il più possibile. Sono fatti di un’altra pasta. “Di chi ci circondiamo? Detesto le persone che per mettersi in luce fanno vedere quello che hanno, cosa fanno. Quello che dico ai miei figli è che nella vita non bisogna dimostrare niente. Dopodiché, quello che chiedo alle persone che mi stanno accanto è sincerità, amore e affetto. Senza fronzoli”, conclude Pedrotti.