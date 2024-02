Ascanio, la moglie Katia si rifiuta di fare l’amore: sincera confidenza

Ascanio Pacelli e quella confessione intima tra il serio e il faceto che sta spopolando sui social. Legato da vent’anni a Katia Pedrotti (galeotto fu il Grande Fratello), lungo la serata di venerdì è spuntato su Instagram raccontando alcuni problemini intimi coniugali, come a dire di letto, avuti con la moglie. Con il sorriso sulla bocca e in modo spassoso, Pacelli ha narrato ciò che accade a molte coppie che stanno assieme da molto tempo, ossia che a volte la passione non è più così bruciante come un tempo.

Il racconto curioso e sincero di Ascanio Pacelli sull’intimità con la moglie Katia Pedrotti

“Si stava verificando la remotissima ipotesi di un venerdì sera…”, ha esordito Pacelli, mentre si trovava sul divano di casa sua assieme alla moglie. Quindi ha aggiunto: “Ho detto, “mi presento davanti a mia moglie senza nulla indosso e le dico: “Abusa del mio corpo””. Così, spavaldo, me lo sentivo…”. E come è andata a finire? Male, almeno per quel che si era immaginato il golfista: “Lei mi ha risposto: “Quanto è bellA miA marito. Mi ha ammosciato tutto, nel vero senso della parola. Io ero bello, pronto, come un bronzo di Riace. E lei: “Quanto è bellA mia marito”. Non le andava, purtroppo è così. E adesso guarda la serie tv e tra 5 minuti dorme”.

Il video ha fatto sorridere parecchi fan della coppia che però hanno anche trovato un fondo di verità e hanno apprezzato la sincerità di Pacelli. In un mondo, quello dei social, dove quasi tutti vogliono far sembrare le proprie vite perfette, intriganti, iper passionali ed emozionanti, c’è chi come Ascanio, senza ammorbare gli utenti con toni melodrammatici, preferisce a volte raccontare terra terra come vanno in realtà le cose. Insomma, pure i ‘vips’ hanno, ovviamente’, i problemini quotidiani che hanno tutte le persone del mondo. E capita pure che sì, dopo 20 anni d’amore, si venga ‘gelati’ dal partner che preferisce starsene sotto le copertine.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, una love story nata al Grande Fratello

Correva l’anno 2004 quando Katia e Ascanio si incontrarono al Grande Fratello. Lui la corteggiò moltissimo, lei inizialmente lo rifiutò. Alla fine, però, capitolò ai suoi piedi e da allora non si sono più lasciati. Anzi sono diventati marito e moglie e hanno messo su famiglia, crescendo due figli, Matilda, che oggi ha 16 anni, e Tancredi, che di anni ne ha 11. Ascanio invece ha 50 anni tondi tondi, compiuti lo scorso 29 novembre, mentre la moglie ne ha compiuti 45 il 27 settembre 2023