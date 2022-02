Katia e Ascanio insieme da 18 anni: “Ecco il nostro segreto”

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli formano una delle coppie più solide e affiatate del Grande Fratello. Nel reality show i due si sono conosciuti e innamorati e una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia si sono sposati e hanno messo su famiglia. Stanno insieme da diciotto anni e sono più che mai complici e uniti. Katia e Ascanio hanno due figli: Matilda, 14 anni, e Tancredi, 9.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo Katia Pedrotti ha ammesso di amare il marito come il primo giorno. Un sentimento, per fortuna, ricambiato e che si intensifica ogni giorno di più. L’ex gieffina, oggi influencer affermata, ha ammesso di sentire ancora le farfalle nello stomaco per Ascanio Pacelli.

Katia Pedrotti ha però rivelato il segreto che la unisce all’uomo, l’ingrediente magico con il quale tenere sempre viva la passione nonostante i tanti anni di relazione:

“Il desiderio lo si tiene vivo se ci si vuole bene. Avere cura di se stessi e piacersi fa bene anche al rapporto di coppia. Non solo a livello fisico, ma anche mentale. Io voglio costantemente migliorarmi”

Katia Pedrotti ritiene la sua coppia molto normale, nonostante il successo e la popolarità ottenuta grazie al Grande Fratello. Con Ascanio guarda alla stessa direzione e viaggia sulla stessa lunghezza d’onda. La Pedrotti ha inoltre puntualizzato che la gelosia non fa parte del loro rapporto e che essere una sognatrice incallita l’aiuta parecchio.

Certo, le crisi non sono mancate: in passato è stato Ascanio a confidare che con Katia ha vissuto un momento buio, in cui il lavoro scarseggiava e la Pedrotti era concentrata solo ed esclusivamente sul suo ruolo di madre. Un allontanamento che è stato subito superato con determinazione e tanto amore.

Che lavoro fanno oggi Katia e Ascanio

Dopo le molteplici esperienze in tv – tra le ultime una pubblicità con tutta la famiglia – Katia Pedrotti ha deciso di puntare tutto sul web. Col tempo è diventata un’influencer apprezzata e stimata, seguita quotidianamente da oltre 500mila follower.

Ascanio Pacelli, invece, si è dedicato al golf, da sempre sua grande passione. Passione che condivide con il piccolo Tancredi, che sembra pronto a seguire le orme paterne. La primogenita Matilda, invece, frequenta il liceo linguistico con indirizzo giapponese ed è una grande appassionata di fotografia.

Nel suo futuro potrebbe esserci anche la moda: non ha neppure 15 anni ed è già alta 1 e metro 80! Per ora non è chiaro quale sia il sogno della ragazzina, che ha già un fidanzatino che ha fatto conoscere al padre Ascanio.