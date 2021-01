Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: pesanti liti di coppia, ma l’amore dura

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono la coppia più longeva nata all’interno della Casa del Grande Fratello. La loro era la quarta edizione, nel 2004, ed entrambi hanno iniziato a piacersi per poi far scoppiare il vero amore fuori dal reality di Canale 5. Da quel momento in poi non si sono più lasciati e insieme hanno costruito una famiglia molto solida con l’arrivo anche di due figli: Matilda e Tancredi.

Una coppia “normale” che poco dopo la fine del Grande Fratello 4 ha deciso di ritirarsi a vita privata. Una volta usciti dalla Casa sono andati quasi subito a convivere e poco dopo è nata la loro primogenita, Matilda. In un’intervista rilasciata al settimanale Tv sorrisi e canzoni, Katia e Ascanio hanno raccontato un po’ della loro quotidianità e il loro concetto di famiglia.

La Pedrotti è adesso diventata una nota web influencer, si occupa di moda, alimentazione e cura del corpo. Ascanio invece, lasciata la vita del sangue blu, ha intrapreso una carriera da general manager di un campo da golf, diventando anche consigliere della Federazione italiana golf. Le loro apparizioni televisive sono state sempre meno frequenti, soprattutto con l’arrivo dei bambini. Pacelli ha iniziato una carriera anche come attore di teatro che con l’arrivo della pandemia ha dovuto interrompere.

Il loro matrimonio appare illeso e puro come 15 anni fa. “Se guardo mio marito mi piace come il primo giorno. Sento ancora le farfalle nello stomaco, mi piacciono anche i suoi difetti” – ha affermato Katia. “Abbiamo passato momenti di tensione subito dopo la nascita di Matilda (che adesso ha 13 anni, ndr) perché Katia si dedicava soltanto a lei” – ha raccontato Ascanio. “Mi sono sentito messo da parte. Ma invece di “guardare altrove“, ho preferito affrontare il problema”.

I litigi non mancano, anche all’interno di una coppia solida come la loro. Da quando sono arrivati i figli, le discussione nascono principalmente a causa di visioni diverse rispetto al modo di fare con loro. Ascanio lamenta il tono di voce molto alto della moglie: “Quando si arrabbia urla, dice parolacce, ma l’importante è contenere l’evoluzione sismica del litigio e aspettare che passi“.

Il più delle volte il diverbio finisce con il silenzio da parte di entrambi per 24 ore. “Ci diciamo le peggio cose. Quando sa di avere torto mi blocca perfino su Instagram e Whatsapp!” – ha affermato Pacelli. “A me danno fastidio alcuni suoi atteggiamenti. Ma in genere facciamo pace subito” – ha controbattuto Katia.

Ad oggi ammettono di avere tutto quello che hanno sempre desiderato. “Da piccola sognavo il principe azzurro ed era come Ascanio” – ha ammesso l’influencer. Pacelli la sostiene in ciò che fa e la sprona a migliorarsi anche nel lavoro. “Trovare un marito convinto che la propria moglie abbia un talento e la incoraggi, è fantastico“. Anche per questo motivo, la coppia sembra proprio indissolubile.

Per Ascanio incontrare le passioni della moglie e vedere i figli stare bene è ciò che lo rende più felice. Non esiste un segreto universale per mantenere un rapporto saldo come il loro, ma Katia ammette che per avere una marcia in più fanno molte cose insieme, come viaggiare e seguire le passioni dell’altro.