Katia Fanelli, in arrivo la ‘fotonica’ al GF Vip? Spiffero sui provini

In arrivo una ‘fotonica’ per il Grande Fratello Vip 5? Spiffero sui provini, parla Katia Fanelli, ex Temptation Island

Alfonso Signorini ha fatto partire il totonomi del prossimo Grande Fratello Vip, che decollerà tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2020. Il giornalista e direttore di Chi, in una recente intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato di aver già provinato 40 personaggi celebri e che nei prossimi giorni sentirà i giovani un po’ meno vip. Tra questi, potrebbe esserci Katia Fanelli, nota simpaticamente anche con il soprannome ‘Fotonica‘. La ragazza ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Nip, al fianco di Vittorio Collina. La love story è naufragata nel reality, portandosi dietro non pochi strascichi. Ma torniamo a Katia e al GF Vip. Nelle scorse ore la ragazza ha risposto a diverse curiosità del suo gruppo di seguaci Instagram e ha fatto intendere che qualcosa bolle in pentola a proposito della Casa più spiata d’Italia.

Il GF Vip scalda i motori: Katia Fanelli nel cast?

“Fai il provino per il GF”, le ha scritto un fan tra le Stories Instagram. Katia, in risposta, ha piazzato un emoticon di una faccina che strizza l’occhio. Insomma, pare che la ‘Fotonica’ sarà provinata. Non è da escludere nemmeno che abbia già incontrato gli autori dello show. D’altra parte il suo ‘profilo’ vulcanico potrebbe sposarsi con le dinamiche del reality, aggiungendo del sano pepe al gioco. Meglio però andarci cauti con le dichiarazioni di provini sostenuti e contatti con le redazioni dei programmi in questo periodo, come insegna lo scivolone fatto da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro pochi giorni fa. L’ex di Francesco Sarcina, in un’intervista radiofonica, ha affermato di aver ricevuto da Maria De Filippi l’invito a partecipare a Temptation Island Vip. Peccato che gli addetti ai lavori della trasmissione l’abbiano sbugiardata con un comunicato ufficiale via social. Una figura non proprio delle migliori per la siciliana.

Katia e Vittorio, un addio doloroso

Vittorio Collina e la ‘Fotonica’ si sono lasciati a Temptation Island. Un addio doloroso soprattutto per la Fanelli che avrebbe voluto continuare la love story. La situazione si è fatta ancor più delicata per lei dopo che Collina è uscito allo scoperto con Vanessa Cinelli, tentatrice conosciuta proprio nello show. Ma anche questa storia è naufragata e stavolta a uscirne con le ossa rosse e stato il ragazzo che è stato piantato in asso. L’amore dà, l’amore toglie. La ruota gira per tutti…