Katia Fanelli ancora innamorata di Vittorio? Le ultime parole fanno pensare

Katia Fanelli è ancora innamorata del suo ex Vittorio Collina? Le dolci parole

Ormai è davvero finita tra Vittorio Collina e Katia Fanelli. La coppia che si è lasciata a Temptation Island non ha recuperato il loro rapporto anzi Vittorio sembra abbia iniziato una relazione con la tentatrice Vanessa, anche se nessuno dei due lo ha confermato in maniera specifica. Nella giornata di giovedì 29 agosto si è tenuta la prima registrazione di Uomini e Donne e in studio erano presti proprio Katia e Vittorio e la stessa Vanessa. I due ex si sono lasciati andare ad un lungo battibecco, nel quale è intervenuta anche la Cinelli, con la speranza di difendere Vittorio davanti a tutte le accuse che Katia gli stava lanciando. Subito dopo la puntata, Katia non ha fatto mistero del fatto che le abbia fatto davvero male vedere il suo ex insieme ad un’altra donna. Ed oggi, la Fanelli ha rincarrato la dose. È ancora innamorata del suo ex?

Katia è ancora innamorata di Vittorio? Le ultime parole fanno pensare

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Katia Fanelli si è concessa una lunga e divertente estate in compagnia delle sue nuove amiche, conosciute proprio all’interno del programma. Accanto a Ilaria Teolis e Nunzia Sansone, Katia è apparsa sempre sorridente sui social ma forse qualcosa ancora la turba. Le ultime parole della fotonica fanno pensare e sembrano lasciare poco all’immaginazione, prova ancora qualcosa per Vittorio? Alla domanda di un suo followers, che le ha chiesto se vorrebbe trovare nella vita qualcuno che la renda felice, lei ha risposto: “Assolutamente sì, nella stessa maniera in cui mi ha resa felice Vittorio in due anni e mezzo“. Dolci parole quelle di Katia che arrivano dopo un duro scontro all’interno dello studio di Uomini e Donne.

Katia e Vittorio, scontro a Uomini e Donne: interviene Vanessa

Vittorio sembra davvero felice accanto alla tentatrice Vanessa. Insieme a lei e ad altri protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, Collina ha trascorso l’estate e anche ieri sera, dopo lo scontro avuto con la sua ex Katia, ha trascorso la serata in sua compagnia. I due sembrano davvero affiatati; che abbiano davvero iniziato una relazione amorosa, come è successo per Massimo Colantoni e la tentatrice Sonia Onelli?