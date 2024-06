Kate Middleton, ultimi aggiornamenti: come sta e chi le sta vicino

Questo è uno dei momenti più difficili della storia per la Royal Family inglese. Mentre Re Carlo lotta contro il cancro alla prostata, che però gli permette lo stesso di presenziare ad alcuni eventi, lo stesso non si può dire per sua cognata. La Principessa Kate, anche lei afflitta da un tumore, non appare pubblicamente da dallo scorso marzo, quando attraverso un video straziante aveva annunciato di essere stata colpita dalla grave malattia.

Da quel momento, non abbiamo più avuto notizie ufficiali circa la sua salute e nessun bollettino è stato divulgato dall’ufficio stampa della Corona. Kate si è ritirata (momentaneamente) dalla vita pubblica per affrontare la chemioterapia nell’Adelaide Cottage e, inizialmente, c’era anche l’idea di costruire una clinica privata tutta per lei, per assicurarle privacy.

L’unico aggiornamento – seppur implicito – che abbiamo avuto, è stato quello di qualche giorno fa, quando in una lettera in cui si scusava per l’assenza alla parata del Trooping The Color, la Principessa ha spiegato che tornerà “presto“, facendo quindi intendere che le sue condizioni di salute stessero migliorando.

Le ultime indiscrezioni

Stando però agli ultimi rumors, la situazione sembrerebbe essere diversa. Le indiscrezioni arrivano da Fox News, dove l’esperto della Corona Inglese Christopher Andersen, ha svelato che con l’arrivo dell’estate, Kate sentirebbe sempre di più lo sconforto per tutto ciò che sta affrontando.

Solitamente infatti, la Principessa, insieme a William e ai figli, era solita passare la bella stagione all’aperto, all’insegna dello sport. Con il cancro e la conseguente chemio però, per ovvie ragioni Kate è attualmente impossibilitata a svolgere tali attività. Per questo, la futura Regina Reggente sarebbe molto scoraggiata e si starebbe abbattendo anche a causa dei complicati effetti della chemio.

Chi è al fianco della Principessa

A starle vicino, come sempre, c’è William. Oltre a lui però, troviamo anche una sua stretta amica e collaboratrice, Natasha Archer. La donna è l’assistente personale di Principi del Galles e, anche in questa difficile fase della vita di Kate, è sempre al suo fianco, tanto da aver appena ricevuto una promozione.

Oltre a questi aggiornamenti poi, nominiamo anche quello che è circolato sui social ultimamente. Alcuni utenti su Discord e TikTok, direttamente dall’America hanno fatto sapere che Kate Middleton si sarebbe recata in una clinica a Huston per svolgere un complesso trattamento. La notizia però, è stata prontamente smentita da un portavoce di Kensington Palace.

In attesa di aggiornamenti ufficiali e di vedere parte della Famiglia Reale ai festeggiamenti per il compleanno di Re Carlo, speriamo che la Principessa possa presto stare meglio.