Kate Middleton, nuovo titolo mai dato prima: la scelta di Carlo III

A Kate Middleton, nelle scorse ore, è stata conferita un’onorificenza reale senza precedenti. Re Carlo III l’ha omaggiata, insieme al marito, il principe William, con il titolo di Royal Companion of the Order of the Companions of Honour, un prestigioso riconoscimento che mai prima d’ora era stato destinato a un membro della Famiglia Reale.

Il Royal Companion of the Order of the Companions of Honour è un titolo istituito da Re Giorgio V nel 1917. Fu pensato per dare lustro ai meriti eccezionali di quelle personalità che si distinguono nel campo delle arti, delle scienze, della medicina e del servizio pubblico. “È come una figlia per me”, avrebbe detto Re Carlo III nel corso dell’evento, contento di insignire Kate. Il sovrano avrebbe inoltre ribadito di provare grande stima per la principessa.

A rivelare i dettagli della vicenda è il Daily Mail, che ha reso noto che l’onorificenza rappresenta un ringraziamento personale del Re alla Middleton per il suo fedele servizio alla Corona da quando si è unita in matrimonio con il Principe William (le nozze risalgono a quasi 13 anni fa). Non solo: il titolo è stato dato anche come segno di riconoscimento per le arti fotografiche mostrate dalla principessa.

Kate Middleton non è una fotografa professionista bensì una appassionata amatoriale della disciplina. Lei stessa lo ha raccontato di recente, dopo il guazzabuglio delle scorse settimane dello scatto ritoccato, fatto che secondo gli esperti di Royal Family ha accelerato la rivelazione sul tumore contro cui sta lottando. La principessa, sempre per il suo interesse verso la fotografia, è anche patrona della Royal Photographic Society e della National Portrait Gallery. E ancora, è stata la Middleton a dare impulso al progetto fotografico Hold Still, che racconta per immagini i tragici giorni del lockdown causato dall’ondata pandemica del Covid.

Le altre personalità celebri che hanno ricevuto lo stesso riconoscimento dato a Kate Middleton

La stessa onorificenza conferita a Kate è stata data in passato soltanto ad altre 65 persone. Naturalmente tutte con un profilo prestigioso e celebre. Tra queste spiccano David Attenborough, Paul McCartney, Maggie Smith, JK Rowling, Judi Dench, Ian McKellen e il compositore Andrew Lloyd-Webber (Cats, Jesus Christ Superstar, Evita). Come precedentemente accennato, nessuno della Royal Family, prima della Middleton, era stato omaggiato con tale riconoscimento.