Kate Middleton, l’ex portavoce di Elisabetta: “Vogliono screditarla”

Negli ultimi mesi la Famiglia Reale inglese si trova al centro di una vera e propria bufera mediatica. Tra lo scandalo delle foto ritoccate e le numerose teorie complottistiche apparse sul web circa i reali motivi della prolungata lontananza dalle scene di Kate Middleton, il settimanale Oggi ha provato a mettere un po’ di chiarezza nella questione. Lo ha fatto intervistando qualcuno di molto vicino alla Corona inglese: Dickie Arbiter, l’ex portavoce della Regina Elisabetta dal 1988 al 2000. Quest’ultimo si è lasciato andare a delle dichiarazioni abbastanza forti circa le vicende che vedono attualmente protagonista la Principessa del Galles.

Secondo quanto raccontato da Arbiter, che ha lavorato a stretto contatto con Re Carlo III all’epoca della sua storia con Lady Diana fino alla sua tragica scomparsa, dietro la manipolazione della foto di Kate postata sui social ci sarebbe ben altro. A suo giudizio qualcuno starebbe cercando di screditare e diffamare la Principessa e che dietro tutta questa spinosa vicenda ci sarebbe una strategia studiata ad arte da qualcuno per colpire lei e la Corona inglese.

Questo quanto detto dall’ex portavoce della Regina in merito all’immagine ritoccata:

È stata gonfiata, è una non storia. La foto è stata ritoccata, in piccoli dettagli, e allora? Non è certo la prima!

Ha poi aggiunto:

Ma c’è dell’altro. Io penso che si tratti di una campagna mediatica, orchestrata sui social media, per screditare Kate Middleton e colpirla proprio adesso che è vulnerabile, dopo l’operazione subita a gennaio.

Kate si è difatti sottoposta ad un delicato intervento all’addome lo scorso gennaio e, da allora, è lontana dalle scene per poter completamente riprendersi. Arbiter ha poi lasciato intendere di sapere anche chi stia cercando di colpire la Principessa del Galles.

Alla domanda del settimanale se qualcuno stia cercando di diffamarla ha difatti risposto:

Sì, e forse sappiamo anche chi lo sta facendo.

Non si è voluto tuttavia sbottonare a riguardo e quando gli è stato chiesto se possano essere Harry e Meghan ha prontamente risposto:

Questo lo dice lei.

La situazione con Harry e Meghan

In merito alla situazione con Harry ha poi dichiarato che il fratello di William e sua moglie non verranno mai riaccolti dalla Famiglia Reale. Il motivo? Secondo l’ex collaboratore di Elisabetta non avrebbero fornito il dovuto supporto a Kate nel momento della convalescenza, così come a tutta la famiglia in questo periodo difficile che sta attraversando.

Queste le sue parole:

In questi anni cosa hanno fatto? Criticato la famiglia in ogni occasione. Certo re Carlo vorrebbe avere il suo secondogenito al suo fianco, ma vorrebbe anche che Harry chiedesse scusa per tutti gli attacchi. Invece William sembra risoluto a non riconciliarsi.

Non ci resta quindi che attendere come si evolverà la situazione ed eventuali nuove dichiarazioni.