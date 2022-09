Dopo la morte della Regina Elisabetta l’organigramma della famiglia reale inglese è cambiato. Kate Middleton, moglie del Principe William, non è più la duchessa di Cambridge bensì la Principessa del Galles nonché futura Regina consorte. Prima di Kate a ricoprire quel ruolo era stata l’indimenticabile Lady Diana Spencer, scomparsa tragicamente in un incidente stradale nel 1997. Oltre al paragone con la suocera, che è sicuramente difficile da digerire, la Middleton dovrà fare i conti con alcune cose che non potrà fare più per via del rigido protocollo a corte.

1. Vietati i selfie

Kate Middleton e il Principe William non dovranno mai attirare più attenzione del nuovo monarca, il Re Carlo III. Assolutamente banditi sui social network i selfie di coppia e quelli individuali, che potrebbero oscurare il sovrano 73enne.

2. Solo abiti sobri e colori neutri

In qualità di nuova Principessa del Galles Kate Middleton dovrà mostrare sempre raffinatezza, buon gusto e discrezione. Addio a completi dai colori sgargianti: spazio a completi sobri e dalle tonalità rigorosamente neutre. Kate non potrà indossare gonne, vestiti o pantaloncini troppo corti, nemmeno in estate, poiché tutti gli indumenti dovranno essere sotto il ginocchio. Inoltre non dovrà mai esporre le gambe, che dovrà coprire con collant neutri o neri.

3. No allo smalto rosso

Non solo selfie e abiti: anche le unghie non dovranno mai attirare l’attenzione dei sudditi o dei media. Per questo Kate Middleton non dovrà mai optare per il rosso, indubbiamente uno dei toni più amati dalle donne di tutto il mondo, preferendo smalti nude, salmone o beige.

4. No alle effusioni in pubblico

William e Kate, i nuovi principi del Galles, non dovranno mai mostrare il proprio affetto pubblicamente. Sono banditi i baci, abbracci e carezze davanti ad altre persone.

5. Limitate le donazioni

Da ora in poi Kate Middleton non potrà accettare donazioni che potrebbero compromettere la sua nuova posizione.

Alla nuova Principessa del Galles è stato inoltre vietato, così come al marito William, di firmare autografi. Un divieto che devono rispettare pure altri esponenti della famiglia reale: si impedisce in questo modo che la firma venga falsificata da qualche truffatore.

Diana Spencer, la suocera defunta di Kate, ha trasgredito più volte il protocollo: è stata vista con abiti succinti e sensuali e con lo smalto rosso. Trasgressioni che difficilmente seguirà la Middleton, che è diventata per tutti la moglie ideale, ligia alle regole.

Pur non avendo una sola goccia di sangue blu la 40enne ha dimostrato negli ultimi anni di avere stoffa per stare a corte e ha instaurato con tutti un ottimo rapporto, compresa l’amata Regina Elisabetta.