La principessa del Galles svela in che modo ha reagito il piccolo Louis quando è stato informato della morte della bisnonna

La Royal Family è a lutto, la Queen per antonomasia si è spenta dopo sette decenni da sovrana. Al capezzale della Regina Elisabetta II, giovedì 8 settembre, si sono riuniti i parenti più stretti, i figli e i nipoti. La sua scomparsa, se si vuole vedere un poco di positività, ha fatto sì che Harry e William si rivedessero e che, per la prima volta da quando c’è stata la ‘rumorosissima ‘Meghxit’, apparissero insieme in pubblico. Così riecco i fratelli camminare fianco a fianco, fuori dalla residenza reale, accompagnati dalle rispettive consorti, Meghan Markle e Kate Middleton.

I quattro si sono fermati a leggere alcuni biglietti lasciati dai sudditi sui mazzi di fiori depositati in ricordo di Queen Elizabeth fuori dal Castello di Windsor. In questo frangente Kate si è intrattenuta con qualche cittadino, rivelando la tenera reazione avuta dal suo terzogenito Louis quando gli è stato detto che la bisnonna era volata in cielo.

Secondo i tabloid britannici, Kate, con visibile emozione, avrebbe spiegato a un gruppo di bambini cosa le ha detto suo figlio quando è stato informato della morte della Regina: “At least grannie is with great-grandpa now”. Tradotto: “Louis ha detto ‘almeno la nonna ora è con il bisnonno'”.

La Middleton avrebbe poi confidato che anche lei è rimasta sorpresa dalle dolci parole del suo piccino. Inoltre Kate, che è la nuova Principessa di Galles, ha detto a qualcuno tra la folla che in questo momento difficile “l’intera nazione deve essere coraggiosa”.

Le parole del principe William sulla scomparsa della nonna

Anche il marito William, lungo la giornata di sabato 10 settembre, ha speso delle parole di profonda stima e intenso affetto per la nonna defunta. Lo ha fatto tramite una nota ufficiale, ricordando che la Regina è sempre stata presente nei momenti cruciali della sua vita: “Lei è stata al mio fianco nei miei momenti più felici e durante i giorni più tristi della mia vita. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma occorrerà del tempo prima che la realtà della vita senza nonna sembri davvero reale”.

Si attendono i funerali

Intanto, a Londra si aspettano i funerali ufficiali che sono stati calendarizzati per lunedì 19 settembre a Westminster Abbey. Con la morte della regina Elisabetta II, i sudditi, dopo oltre sette decenni, hanno ripreso ad intonare “God save the King”. Ora il nuovo re è Carlo III, mentre il sovrano erede al trono è divenuto William