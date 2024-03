Kate e William. Pasqua lontano dai riflettori, ecco dove saranno

William e Kate, diversamente da quanto annunciato inizialmente, non saranno presenti agli impegni pasquali della Famiglia Reale. Dopo l’annuncio della malattia della Principessa, avvenuto lo scorso venerdì, i due si sono ritirati in campagna per passare le vacanze insieme ai loro tre figli.

Niente apparizioni ufficiali per Kate Middleton, nemmeno a Pasqua. A differenza di ciò che era stato annunciato con il primo comunicato sull’operazione, la Principessa non riprenderà gli impegni pubblici la prossima domenica.

Comprensibilmente, la futura Regina consorte ha scelto di rimanere lontano dai riflettori in questo periodo, per passare del tempo con la sua famiglia e affrontare la chemioterapia. Anche William, come è giusto che sia, ha messo al primo posto la famiglia. Il Principe ha annullato i suoi impegni fino al giorno 17 aprile, data in cui termineranno le vacanze dei bambini.

Dove si trovano William e Kate

Il video dell’annuncio del cancro di Kate ha spiazzato tutti – compresi alcuni amici di famiglia della Principessa – e ha fatto comprendere al mondo intero la reale gravità delle condizioni di salute della moglie di William. Comprensibilmente, per affrontare questo doloroso periodo, gli eredi al trono hanno deciso di passare la Pasqua lontano dalla vita pubblica.

I due, insieme ai figli George, Charlotte e Louis si sono già spostati a Sandringham Estate. I Principi del Galles scelgono quindi di passare le vacanze in campagna. Più precisamente, si trovano nella residenza di Anmer Hall, nel Norfolk, dove sembra che Kate abbia già passato parte della sua convalescenza.

William e Kate avrebbero lasciato l’Adelaide Cottage in elicottero lo scorso sabato, accompagnati dai loro tre figli. A Sandringham Estate avranno anche l’opportunità di passare del tempo con Re Carlo III, anche lui in convalescenza dopo l’operazione alla prostata e la diagnosi di cancro.

Secondo alcune fonti, Carlo sembra essere molto vicino a Kate in questo periodo. A partire dai primi giorni dell’operazione – quando anche il Re era ricoverato nello stesso ospedale – fino ad arrivare al video dell’annuncio della malattia realizzato direttamente dalla Principessa.

A quanto pare, nel giorno della registrazione della dolorosa clip, i due avrebbero pranzato insieme a Windsor, sostenendosi a vicenda e cercando di trovare la forza per affrontare momenti così difficili.

Pasqua diversa per la Famiglia Reale

Il Regno Unito si prepara quindi a dei festeggiamenti insoliti. La Pasqua sarà diversa quest’anno e a Windsor la consueta messa vedrà dei grandi assenti, anche se Re Carlo III spera di poter partecipare ad un piccolo incontro familiare per l’occasione.

A quanto pare allora, né i Principi di Galles, né Re Carlo saranno presenti agli aventi pubblici per i festeggiamenti pasquali. Secondo una fonte però, è possibile che il gruppo di reali si rechi nella chiesa di Sandringham per un’intima celebrazione della santa festività.

Speriamo, in ogni caso, che Kate possa vivere questi momenti nel modo più naturale possibile, cercando di affrontare la malattia con la forza che la contraddistingue e sopratutto circondata dall’amore della sua famiglia.