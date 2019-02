Kaspar Capparoni, messaggio per la moglie dall’Isola: “Oggi diverso dal solito”

Isola dei famosi, Kaspar Capparoni è da solo sull’Isola che non c’è

Kaspar Capparoni all’Isola dei famosi sta proseguendo la sua avventura da solo. Il naufrago è stato eliminato nella scorsa puntata, ma ha avuto la possibilità di rimanere sull’Isola che non c’è. Lui naturalmente ha accettato: sin dal primo giorno ha detto di avere lo spirito del naufrago, perciò non avrebbe potuto abbandonare il gioco così. Anche a Yuri Rambaldi è stata data la stessa possibilità, ma lui ha deciso di lasciare il posto a Kaspar proprio perché sa bene quanto a lui piaccia stare sull’Isola dei famosi. I primi giorni da naufrago solitario non sono stati molto difficili, ha raccontato nel daytime, tuttavia ci sono state delle sorprese.

Isola 2019, Kaspar pensa a sua moglie a San Valentino: il gesto inaspettato

Tra le difficoltà dovute alla pioggia, Kaspar ha trovato la forza e la voglia di fare un gesto da uomo innamorato. Nel giorno di San Valentino, infatti, il suo pensiero è corso a sua moglie Veronica. Un gesto che verrà apprezzato doppiamente, visto che, stando alle sue parole, non è solito fare queste cose. Dopo aver fatto una scritta sulla spiaggia, Kaspar ha mandato un messaggio alla moglie parlando in confessionale: “Veronica tu sai che io non amo queste festività di circostanza. Però oggi è una circostanza diversa dal solito, io sono qua a migliaia e migliaia di chilometri da te. E me lo sento di fare. Di farti tantissimi auguri di viverlo con chi ami, con i nostri figli. E io ti ho sempre qui, nel cuore. Te e i nostri bambini. Auguri amore”.

Isola dei famosi, le ultime news sul reality show

Sempre nel daytime di oggi, oltre al messaggio di Kaspar per sua moglie, abbiamo visto Jeremias e Soleil sbilanciarsi sull’Isla Bonita. L’intesa fra i due sembra crescere giorno dopo giorno. Un’altra intesa che pare essere stata ritrovata è quella tra Marco Maddaloni e Stefano Bettarini: quest’ultimo ha chiesto scusa al judoka, ma ha attaccato gli altri naufraghi!