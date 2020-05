Karina rincara la dose su Gemma e Nicola: “Si umilia, a letto schiatta”

Uomini e Donne, Karina Cascella senza peli sulla lingua su Gemma e Nicola: il nuovo attacco

Anche oggi Karina Cascella ha guardato la puntata di Uomini e Donne e ha commentato la lite tra Gemma e Nicola. I due non convincono tutti e tra coloro che non credono nella buonafede di Nicola Vivarelli c’è Karina. E anche lei, come Tina in studio, non si nasconde nel dire ciò che pensa e la sua opinione fa di certo più rumore di tante altre espresse dal pubblico sui social network. Oggi Karina non ci è andata leggera su Nicola e Gemma e se la scorsa volta si è scagliata principalmente contro la Galgani, oggi ne ha avute anche per il giovane marinaio. Ha prima commentato riprendendo la puntata, poi ha deciso di rivolgersi direttamente a Sirius.

Karina contro Nicola Vivarelli: “Disposto a tutto pur di stare in tv”

Mentre Gemma e Nicola discutevano abbastanza animatamente, Karina ha detto: “Ma lui è vergognoso, io boh. Ma quale ca…o di emozioni.. Gemma tu stai perdendo il cervello. Ma veramente, basta, svegliati. Ma non è veramente ridicolo che un ragazzo di 26 anni e una donna di 71 debbano stare lì a parlare e litigare sulle telefonate? Vergognoso tutto ciò. Guarda che sbarbatello. Lui è il nipote. Lei è anziana, potrebbe essere sua nonna”. E poi ancora ha proseguito: “Ci vuole un po’ di calma dice lui… Questo per avere cinque minuti di visibilità sta facendo questa figura di me##a. Ma ha Instagram? Perché è veramente assurdo tutto ciò, lui è disposto a tutto pur di stare 10 minuti in televisione. Poi mi farà vedere quando sono nel letto… io vorrei essere lì per vedere la scena”. A proposito di questa scena ha aggiunto: “Che devono fare… se lo fa un poco più forte, schiatta là. Ci rimane stecchita”.

Gemma e Nicola Uomini e Donne, Karina insiste: “Davvero pensa che siamo stupidi?”

Karina poi ha deciso di registrare una serie di stories con cui si è rivolta a Nicola, perché su Gemma, ha detto, si è già espressa. Taggando il profilo di Sirius, ha detto: “Vorrei chiedergli se davvero lui pensa che siamo così stupidi da credere che a lui piaccia veramente Gemma. Davvero pensi di prenderci tutti in giro? Seconda domanda, perché non ci racconti cosa ti piace fisicamente di Gemma? Cosa ti attrae di lei… Così, per curiosità”. Sarà finita qui? Proprio no.

Karina contro Gemma Galgani per Nicola: “Non l’ho umiliata, ci pensa da sola”

L’attacco di Karina a Gemma e Nicola è andato avanti così: “Io non ho umiliano Gemma, non è vero. Ci pensa da sola a umiliarsi. Purtroppo è la verità, che piaccia o no al suo fan club. Una donna di 71 anni non può neanche prendere in considerazione il fatto di vedere uno di 26. Potrebbe essere sua nonna. Deve mettersi nei panni dei genitori di questo ragazzo. Gemma l’ho sempre difesa, ho speso delle belle parole anche quando Tina a volte esagerava. Comunque mi piace il suo romanticismo, però a tutto c’è un limite. Qua non si tratta di romanticismo, si tratta di assurdità”.