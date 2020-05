UeD Gemma e Nicola, l’affondo dopo ultima esterna: “Ma che roba è?”

Gemma e Nicola a Uomini e Donne non convincono tutti, nuovi attacchi dopo le ultime puntate

A Uomini e Donne Gemma e Nicola sono sempre sotto i riflettori. I due hanno di sicuro dei sostenitori, da qualche parte, ma la maggior parte del pubblico sembra essere schierato contro questa possibile coppia. Non convince la differenza d’età, ma soprattutto è il comportamento di Gemma a essere criticato di volta in volta. Se Tina Cipollari non ha mai nascosto il suo pensiero su Gemma, anche Gianni Sperti in questa circostanza sta evidenziando un atteggiamento a tratti anomalo nella Dama. La troppa gelosia, la competizione con donne più giovani, l’essersi lasciata andare così subito con un ragazzo di quasi cinquant’anni più giovane sono alcune delle critiche che le sono arrivate. Oggi a queste già folta schiera di persone contro Gemma e Nicola si è aggiunta un’ex opinionista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Karina contro Gemma e Nicola: “Ma che roba è?”

Stiamo parlando di Karina Cascella, che continua a seguire il programma da spettatrice. Ha risposto alle domande dei fan nelle scorse ore e una di queste era proprio su Gemma Galgani. Karina non ci è andata leggera nel dire la sua: “Io dico che stavolta Gemma si è completamente rinco…ita. Con tutto il rispetto per i suoi 70 anni. Non si può fare una cosa del genere dai… Lei oggi conciata come una principessa, quell’altro che le diceva ‘Oh Gemma come sono emozionato’. Ma che roba è?”. L’esterna a cui ha fatto riferimento è quella andata in onda ieri e che si è svolta negli studi di Amici, come detto da Maria.

Gemma e Nicola sempre più uniti a Uomini e Donne, checché se ne dica

Chissà se Gemma leggerà mai queste parole e deciderà di rispondere, ma soprattutto cosa ne direbbe Nicola visto che non si tira mai indietro nel difendere la donna che sta corteggiando. Uno dei motivi che lo hanno spinto verso Gemma è proprio il fatto di vederla spesso attaccata da tutti e di volerla difendere e proteggere. Mentre un po’ tutti ci siamo fatti la nostra opinione su Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, loro due continuano la frequentazione ignorando le critiche.