Sirius Uomini e Donne, l’agenzia: “Non sapevamo”, cosa dice di Gemma

Uomini e Donne, Sirius è davvero interessato a Gemma Galgani? Parla la sua agenzia

Sirius di Uomini e Donne è senza dubbio la sorpresa di questa ripresa del programma dopo lo stop per Coronavirus. Il giovane 26enne ha saputo catturare l’attenzione, nel bene o nel male, e oggi tutti parlano di lui. Si è candidato per corteggiare Gemma Galgani con le parole, quindi nel format studiato per tornare in onda prima che si potesse tornare in studio. Gemma ha accettato la sua conoscenza e ha deciso di non interromperla quando ha scoperto che Nicola ha realmente 26 anni, e non aveva mentito. Poi ieri c’è stata la scoperta: il giovane su Instagram si dichiara anche modello e influencer e nella sua biografia c’erano pure i contatti dell’agenzia di cui fa parte. Oggi a parlare è proprio l’agenzia di Nicola Vivarelli, raggiunta da Fanpage, che ha confermato il rapporto di lavoro.

Sirius e Gemma Uomini e Donne, l’agenzia di Nicola Vivarelli: “Ha scelto di farlo da solo, credo gli piaccia”

A chiedere di eliminare i contatti dell’agenzia da Instagram sono stati proprio loro: “Gliel’abbiamo chiesto noi di modificare la bio quando abbiamo cominciato a ricevere i messaggi di chi sosteneva che ci fosse l’agenzia dietro la decisione di corteggiare Gemma. Non è vero, non sapevamo che sarebbe andato a Uomini e Donne. È una cosa che ha scelto di fare Nicola da solo”. E poi la sorpresa, perché stando a ciò che dice l’agenzia, e contrariamente a quanti molti pensano, pare che Nicola sia davvero interessato a Gemma. Non sta fingendo, insomma: “Nicola è un bel ragazzo, è chiaro che abbia avuto altre esperienze con ragazze della sua età ma da qualche mese aveva cominciato a parlare di Gemma. Probabilmente aveva già immaginato di provare a corteggiarla. Credo gli piaccia”. E poi ancora: “Lo prendevo in giro perché da qualche mese aveva cominciato a interessarsi a Gemma Galgani. Era dispiaciuto per il modo in cui veniva trattata, diceva che gli trasmetteva un senso di sicurezza.”.

Nicola Vivarelli, il corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne: cosa dice di lei

Nicola Vivarelli è ancora iscritto all’agenzia. Intanto proprio chi ha rilasciato l’intervista ha raccontato cosa dice di Gemma: “È contentissimo. Mi ha detto che desiderava conoscerla e scoprire com’è, e che gli sta piacendo. Vuole che questa conoscenza vada avanti”. A sostegno di quanto detto, l’agenzia ha aggiunto altri dettagli: “Si è perfino infastidito per gli attacchi che Tina Cipollari ha rivolto a Gemma, è molto protettivo. Mi ha detto ‘Voglio proteggerla come se fosse mia, non mi piace che la gente la attacchi in quel modo perché lei non lo merita’. Sembrerà anche strano ma è così”.