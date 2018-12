Karina Cascella si trasferisce a Bergamo: ecco cosa pensa Salvatore Angelucci

Karina Cascella prende un’importante decisione con il suo futuro marito

L’opinionista di Uomini e Donne per antonomasia è, come risaputo, la schietta e diretta Karina Cascella. La classica che non le manda di certo a dire. Da parecchio tempo anche ospite fissa nei salotti Mediaset di Barbara D’Urso, Karina è colei che espone i suoi pensieri senza crearsi alcun tipo di problema. Apprezzata da tanti e, al contempo, criticata da molti altri. Nella sua vita, dopo essersi fatta conoscere nel pomeridiano programma della De Filippi, ha percorso parecchia strada. Anche e soprattutto nell’ambito familiare, la bionda Cascella ha sempre cercato di dare tutta se stessa. Vive con la figlia Ginevra e, da qualche tempo, anche con il suo nuovo compagno e futuro marito.

Karina si trasferisce a Bergamo per amore del suo Max

Karina, come rivelato da lei stessa su Instagram, ha scelto di trasferirsi da Milano a Bergamo con la figlia e il compagno. Di quest’ultimo si conosce ben poco. Il suo nome è Max e, a quanto pare, è un grande amico di Salvatore Angelucci, ex di Karina e papà della piccola Ginevra. Qualche mese fa, sul web è emersa la sorprendente notizia che l’ex tronista Angelucci avesse trovato casa proprio accanto a quella di sua figlia e, quindi, di Karina. Le domande che vengono poste all’opinionista sono varie e dirette. Quelle che spiccano tra queste riguardano, appunto, Salvatore. Come avrà preso questa decisione Angelucci? Sopporterà la lontananza dalla figlia?

Ecco cosa pensa Karina della distanza tra Ginevra e Salvatore Angelucci

A detta di Karina, Salvatore Angelucci sarebbe d’accordo con la sua decisione di trasferimento. Anche perché, precisa la Cascella: “Siamo a 20 minuti di distanza, non siamo mica in America“, e poi ancora: “Con Salvatore ci vedremo come abbiamo fatto in questi ultimi anni. Lui non ha mai vissuto a Milano, anzi adesso saremo ancor più vicini!”. Intanto Karina rivela che trascorrerà il Natale insieme alla famiglia del suo futuro marito, appunto a Bergamo.