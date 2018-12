Karina Cascella pazza d’amore: bacio ardente a Max davanti a Salvatore. Le parole dell’opinionista

Karina Cascella ha letteralmente perso la testa per il suo Max. I due sono talmente uniti e convinti del loro amore che a breve dovrebbero convolare a nozze. Nel frattempo l’opinionista dei salotti pomeridiani di Mediaset non perde occasione di esternare la sua felicità per aver trovato l’uomo della sua vita, come lei stessa ha ribadito più volte. Le ultime parole zuccherose e dense di affetto sono giunte ieri, in occasione del compleanno di Max. Non solo parole, però. Così, sono arrivati anche ‘i fatti’, visto che Karina ha immortalato su Instagram un bacio ardente con il suo love durante i festeggiamenti in un ristorante. A proposito: alla cena era presente anche il suo ex Salvatore Angelucci…

“Questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai’

Un bacio pieno di sentimento e una dedica al miele: Karina, per chi nutrisse ancora dubbi, è follemente pazza d’amore per il suo Max. “E come dice una canzone bellissima di Jovanotti – scrive su Instagram l’opinionista – ‘so che è successo già che altri già si amarono, non è una novità, ma questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai’. Grazie, grazie a tutti coloro che erano con noi ieri e che hanno reso speciale la serata. Vi vogliamo bene. Abbiamo gli amici più belli del mondo”. E tra gli amici più belli del mondo c’era anche l’ex di Karina, Salvatore Angelucci, come si evince da diverse Instagram Stories postate dalla Cascella. Pure lui a festeggiare Max (i due sono molto amici), pure lui a fare il tifo per la coppia.

Salvatore Angelucci e Karina: “L’amore può finire, la stima e l’affetto possono durare tutta la vita”

D’altra parte che Salvatore e Karina siano rimasti in eccellenti rapporti dopo la rottura è risaputo. L’opinionista, qualche giorno fa, è tornata sulla questione, rispondendo alle domande dei follower su Instagram. “Salva è tutt’oggi il mio migliore amico, oltre a essere il papà di Ginni”, ha fatto sapere la Cascella. Poi, a chi l’ha incalzata, chiedendo per quale motivo due persone tanto unite abbiano deciso di lasciarsi, ha spiegato: “Perché l’amore può finire, la stima e l’affetto possono durare tutta la vita”.