Karina Cascella, periodo buio: “Accade qualcosa che ti stravolge”, fan preoccupati

Uomini e Donne, Karina Cascella riparte da Polpetta dopo la morte di Carolina

La morte di Carolina è stato un duro colpo per Karina Cascella perché si è vista portar via all’improvviso il cagnolino con cui era cresciuta sua figlia Ginevra; oggi la piccola ha un altro cane, Polpetta, che l’opinionista ha voluto prendere per tenerle compagnia ma è ovvio che la sofferenza per il cucciolo che non c’è più sia ancora tanta. Non sappiamo se il post che Karina ha recentemente scritto su Instagram abbia a che fare anche col cane o se riguardi altre situazioni di cui non siamo a conoscenza, ma è palese che ci sia qualcosa che non va: ad ammetterlo in effetti è stata proprio lei.

Karina Cascella, lo sfogo su Instagram e le preoccupazioni dei fan

“Ci sono periodi difficili – così ha esordito la Cascella –… Quando tutto sembra andare per il verso giusto, poi accade qualcosa che ti stravolge. Sarà per questo – ha poi aggiunto – che dicono che la felicità sia fatta di attimi… Ed è vero… non sei sempre felice. Io però resto convinta del fatto che le cose importanti nella vita siano gli affetti e l’amore che tiene unita la famiglia. So di essere molto fortunata da questo punto di vista, e con Max e Ginni mi sento più forte #passeratuttoanchequesta”. Qualcuno ha iniziato a chiedere spiegazioni all’opinionista di Barbara d’Urso recentemente coinvolta nella polemica di Teresa Cilia su Uomini e Donne; Karina ha risposto chiarendo che non si tratta di problemi di salute ma non ha voluto dire altro. Ne parlerà? Chissà. Di certo i suoi problemi non riguardano neanche la vita privata visto che Max è sempre al suo fianco.

Grande Fratello Vip 4, Karina Cascella nuova concorrente?

Si vocifera intanto che la Cascella sarà una delle concorrenti del prossimo Grande Fratello; lei ha sempre sottolineato di essere interessata a fare l’opinionista e ha spesso smentito i pettegolezzi sulla sua partecipazione a questo o quel reality show: il punto è che adesso queste voci di corridoio sembrano fondate e che a meno che non dovessero esserci dei cambiamenti di idee Karina potrebbe davvero far parte del cast del programma di Alfonso Signorini. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!