Uomini e Donne, Karina: “Amore che porta bellissimo”, parole dopo morte Carolina

Karina Cascella dopo la morte di Carolina fra tristezza e polemiche

Karina Cascella è stata recentemente al centro dell’attenzione per via della morte di Carolina, il cagnolino che – come forse saprete – era cresciuto con la figlia Ginevra e che ci ha lasciati all’improvviso in circostanze che l’ex opinionista di Uomini e Donne non ha ovviamente spiegato. Se c’è chi le ha mostrato affetto e vicinanza c’è stato anche chi ha polemizzato per i toni tragici che sono stati usati nonostante fosse morto “solo” un cane: commenti inqualificabili, ovbiamente, a cui la Cascella ha risposto a tono.

Uomini e Donne, Karina Cascella emozionata per Pupetta: “Bellissimo”

Incurante delle critiche, Karina ha poi scelto di prendere alla sua Ginevra la dolcissima Pupetta, un cagnolino che aiuterà tutti a superare un lutto così inaspettato. Ed è proprio a lei che l’opinionista tanto apprezzata da Barbara d’Urso si è rivolta su Instagram dopo aver pubblicato una foto in cui sua figlia la tiene in braccio: “L’amore – queste le parole della Cascella – che porta dentro è bellissimo”. Tutto insomma sembra andare per il verso giusto dopo un periodo davvero sconfortante.

Karina, le ultime accuse di Teresa Cilia

La Cascella è finita al centro delle polemiche anche per un altro motivo, cioè per aver difeso Raffaella Mennoia dopo le accuse dell’ex tronista Teresa Cilia; quest’ultima ha accusato Karina di aver cercato di screditare Paola Frizziero ai tempi della storia con Salvatore Angelucci, e in molti dopo quelle parole si sono schierati contro l’opinionista. Adesso le acque sembrano essersi calmate ma non è detto che l’argomento non venga ripreso visto che Teresa sembra intenzionata a parlare ancora. Noi ovviamente vi terremo aggiornati perché Teresa ha sollevato davvero un polverone.