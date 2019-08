Karina Cascella promessa mamma defunta e sul padre: “L’ho odiato”

Karina Cascella e il rapporto con i suoi genitori: la mamma faro luminoso in un passato nero

Karina Cascella ha avuto un rapporto idilliaco con la sua mamma, che purtroppo è venuta a mancare qualche tempo fa; lo stesso non si può dire del padre, col quale ha avuto anni interi di conflitti. Questa volta ha voluto ricordare sua madre, alla quale aveva fatto una promessa prima di andare via per sempre. Non è la prima volta che l’opinionista parla di fatti privati ai suoi follower di Instagram: condivide momenti importanti della sua vita e questa volta abbiamo saputo qualcosa in più sul legame che teneva unite lei e la mamma.

La promessa della madre di Karina Cascella: la confessione

Durante alcune Instagram stories, Karina aveva detto di aver attraversato un periodo buio; quando però pensa a sua madre, riesce a ottenere la forza per andare avanti. Magari a lei ha promesso che manterrà sempre intatta la propria felicità? Ecco cosa ha scritto sul noto social network: “Per lei ho fatto qualsiasi cosa. Per lei avrei fatto di tutto. Mi ha chiesto una cosa prima di morire. Le ho fatto una promessa. Fino a oggi ho tenuto fede a quella promessa e lo farò finché avrò vita”. Non è la prima volta che parla con estremo affetto della sua mamma, una delle colonne portanti della sua vita.

Karina Cascella padre: un rapporto complicato

Non ha provato invece lo stesso sentimento per il padre: “Sì, ho odiato mio padre. Ho odiato tutto ciò che mi infliggeva, odiavo come trattava mia madre, come cresceva noi. Ho provato per venti anni sentimenti contrastanti. Mi logorava vedere mia madre soffrire. Poi ho perdonato. Ma ci sono riuscita solo poco prima che lui morisse”. Sempre su Instagram ha anche confessato quello che non farebbe se potesse ritornare indietro nel tempo: “Del passato non direi certe parole che ho detto. Rifarei cento volte e anche di più tutto ciò che ho fatto per le persone che ho amato nella mia vita”.