Karina Cascella ricorda la madre morta: il toccante racconto

Karina Cascella e il toccante racconto in ricordo della madre morta: “Mi sento vulnerabile”

Karina Cascella si è sempre contraddistinta in televisione per il suo carattere forte e per i suoi modi di fare schietti e sinceri. Raramente l’opinionista di Barbara d’Urso ha mostrato le sue vulnerabilità in tv, proprio perché spesso il suo ruolo la porta a confrontarsi e scontrarsi con persone che non sempre la pensano come lei (alle quali tutte le volte riesce a tenere testa). Nelle ultime ore, però, Karina ha provato a raccontare una parte inedita di sé, aprendo il suo cuore a chi, con affetto, la segue oggi sui social. Il suo pensiero è andato alle sue sorelle che, da quando è morta la madre, sono diventate dei veri e propri punti di riferimento per la Cascella. “Mi sento vulnerabile quando sono a casa” ha scritto Karina.

Karina Cascella ricorda la madre morta e commuove i fan: “Sono debole, Non accetterò mai di averla persa”

Ritornare nel posto dove è cresciuta mette Karina Cascella nella condizione di dover fare i conti con un dolore ancora molto grande per lei, ovvero quello della perdita della madre. “A casa mi viene il magone e non riesco a fare a meno di guardarmi intorno e a non pensare che io per quelle strade ci passeggiavo con lei”, ha spiegato l’opinionista su Instagram. La stessa, poi, ha aggiunto: “Sono debole, molto debole da questo punto di vista… mi rendo conto che io forse non l’accetterò mai davvero di averla persa”. Il racconto della Cascella ha commosso i suoi fan che, con commenti e messaggi, l’hanno riempito di affetto in queste ore.

Karina Cascella felice insieme a Max: nozze imminenti per l’opinionista

Karina Cascella, comunque, oggi può contare su una famiglia allargata bellissima. Con il suo ex Salvatore Angelucci (papà della piccola Ginevra) i rapporti sono ottimi, così come con Alessandra, la compagna di lui. L’opinionista, inoltre, è felicemente innamorata e, molto presto, convolerà a nozze con il fidanzato Max.