Karina Cascella riparte da lei dopo la scomparsa di Carolina: “Bimbo di pochi mesi”

Uomini e Donne, Karina Cascella e il lutto per Carolina

Karina Cascella è stata una super protagonista del gossip degli ultimi giorni sia per la sua difesa a spada tratta a Raffaella Mennoia sia per la morte della cucciola Carolina. Ed è proprio di quest’ultima che vogliamo parlarvi visto che la Cascella ha pubblicato un post Instagram che immortala il nuovo cane che ha deciso di comprare a sua figlia, Polpetta. La decisione non è stata particolarmente apprezzata da molti dei fan, anzi in realtà è scoppiato il caos, ma Karina è sicura di ciò che ha fatto e la foto con tanto di commento che ha pubblicato qui di seguito lo dimostra con chiarezza.

Karina Cascella riparte da Polpetta: “Come avere un bimbo di pochi mesi”

“Ciao – si legge a commento dello scatto – sono Polpetta e stamattina sono tremenda. È come avere un bimbo di pochi mesi. Ma è amore senza fine #buongiornocosi”. Karina è felicissima insomma di avere a che fare con questa nuova palla di pelo, e nonostante le polemiche ha fatto bene ad agire così perché è giusto superare un lutto, soprattutto se a morire è stato il cagnolino che è cresciuto con tua figlia, nel modo che si ritiene più opportuno. Gli hacker scriveranno sempre qualsiasi cosa su qualsiasi argomento ma in fin dei conti la vita vera è un’altra cosa e gli odiatori seriali prima o poi – si spera – la dovranno smettere di spammare critiche e insulti senza scrupoli.

Le ultime news su Karina dopo gli attacchi di Teresa a Raffaella Mennoia

Continuano intanto le polemiche scatenate da Karina per via del suo intervento a difesa di Raffaella Mennoia: come sapete, l’autrice di Uomini e Donne è stata accusata duramente da Teresa Cilia e la Cascella è voluta intervenire per aiutarla, senza immaginare tuttavia che Teresa avrebbe tirato in ballo persino Paola Frizziero. Non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni, visto che Teresa ha promesso persino l’invio di messaggi vocali, ma siamo sicuri che lo scontro tra Karina e la Cilia proseguirà. Noi ovviamente vi terremo aggiornati!