Karina Cascella labbra rifatte e schiarimento capelli: cambia ancora (Foto)

Cambio di look di Karina Cascella, ecco cosa ha deciso di fare questa volta l’opinionista

Karina Cascella ama cambiare. Non molti mesi fa, ha deciso di tagliare molto i suoi capelli: una scelta, questa, che le donne non prendono alla leggera; aveva capito che bisognava dare una svolta alla propria vita, iniziando proprio dal suo look. C’è a chi piace questa nuova capigliatura di Karina, a chi meno, ma è normale così: l’opinionista è sempre stata un personaggio che divide ed è abituata a ricevere sia complimenti sia critiche (talune volte fin troppo esagerate). Oggi ha voluto condividere con tutti i suoi fan il suo cambiamento e ha parlato anche di labbra rifatte.

Foto capelli e labbra di Karina Cascella: ritocchini alla chioma… e non solo?

Se Taylor Mega ha deciso di avere i capelli color grigio, Karina Cascella li ha accorciati ancora di più e li ha schiariti un po’: “Schiariture fatte oggi. Il colore è mio: abbiamo solo schiarito appena appena”, ha spiegato su Instagram a quei fan incuriositi dal suo cambio di look. Qualcuno le ha anche chiesto perché si “gonfia” le labbra: “Karina, eri l’unica non rifatta e ancora semplice. Ma ora alle labbra che hai fatto? Ti prego, non esagerare anche tu. Non ne hai nemmeno bisogno!”; l’opinionista ha tenuto a precisare: “Non tocco le labbra da non so quanto tempo, quindi ti sbagli. Saranno i rossetti che danno tutti volume”.

Look di Karina Cascella che divide

Karina Cascella ha deciso di rimanere il più naturale possibile e qualora dovesse scegliere di mostrare anche la ricrescita (come ha fatto a sorpresa Cecilia Rodriguez), qualcuno la potrebbe accusare di essere poco curata. Qualsiasi cosa faccia, verrà sempre criticata, quindi fa benissimo a fare solo quello che le passa per la testa. Come del resto ha sempre fatto.