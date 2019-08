Karina Cascella dopo il lutto: “Si piange, io di nascosto, lei ci riempie d’amore”

La morte di Carolina e la reazione di Karina Cascella

La morte di Carolina ha senz’altro segnato Karina Cascella che infatti ne ha subito parlato ai propri follower su Instagram sottolineando che pur avendo altri cani Carolina era quella a cui era più legata perché cresciuta con la sua Ginevra. Karina è stata criticata moltissimo per aver parlato così della morte di un cane, visto che secondo i detrattori del nuovo millennio non c’è da fare tutte queste storie per un animale, ma nonostante questo è andata dritta per la sua strada e ha continuato ad aggiornare i follower.

Karina Cascella, le parole dopo la morte di Carolina

Oggi Karina è tornata a parlare di Carolina raccontando come si sente, dopo che un follower le aveva fatto una domanda in merito. “Stiamo elaborando il tutto – queste le sue parole –. La sera delle volte si piange (io lo faccio di nascosto). Si parla, cerchiamo di raccontarci cosa sentiamo, come pian piano si evolvono le emozioni dentro di noi”. Karina insomma ha scelto la strada del dialogo con la figlia sebbene l’argomento, quello della morte e della mancanza, della rottura di un legame, sia difficile da affrontare.

Il nuovo cucciolo: Ginevra crescerà con Polpetta

Per fortuna Karina e Ginevra non sono sole perché l’arrivo di Polpetta, nuovo cagnolino che la Cascella ha preso per tenere compagnia alla sua piccola, ha regalato loro grandi gioie: “Polpetta – ha infatti aggiunto Karina – ci riempie le giornate d’amore, di coccole e danni anche. Ci vuole tempo, il dolore non si può cancellare, bisogna viverlo e aspettare che faccia meno male”. Delle belle parole in un periodo bruttissimo che tra l’altro è stato caratterizzato anche da durissimi attacchi a Karina da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia; avete saputo, vero?