Justin Bieber: grande paura, una donna irrompe nella sua camera d’hotel

Justin Bieber: paura per il cantante. Una donna fa irruzione nella sua camera di hotel

Ultimamente, Justin Bieber si trova al centro del gossip. Dopo la rivelazione sulla sua depressione, i video della sua routine serale e la difesa della moglie Hailey Bladwin, il cantante ha vissuto un momento di vera paura quando una donna ha fatto irruzione nella sua camera di hotel. A riportare la notizia è stato il sito americano TMZ, che spiega che secondo alcune loro fonti, Bieber stava soggiornando in un lussuoso resort a Laguna Beach quando una donna è entrata senza permesso nella stanza dove alloggiava. Justin allora si è trovato questa donna, di cui non conosciamo l’identità, all’interno della camera arrecandogli un grande spavento. Per ora, sappiamo solo che la donna in questione vagava per il corridoio dell’hotel già dalla mattina, fino a quando è stata gentilmente invitata a lasciare la struttura.

La situazione però è precipitata…

Le gesta della donna però non sono finite qua! Secondo quanto riporta TMZ, infatti, la donna è riuscita a rientrare nell’hotel e si è diretta immediatamente nella stanza del cantante. La reazione di Justin Bieber è però stata inaspettata, nessun timore eccessivo solo tanta sorpresa. Dopo la notizia dell’irruzione, la security della struttura è riuscita a rintracciare la donna e l’ha scortata fuori. La disturbatrice in realtà non avrebbe avuto cattive intenzioni nei confronti di Bieber, sarebbe stata trovata in una condizione di alterazione dovuta all’alcol e sarebbe arrivata nella stanza del cantante solo per errore. Nonostante le sue spiegazioni, è stata comunque denunciata per violazione di domicilio.

Justin Bieber il periodo no del cantante: tra depressione, offese e Selena Gomez

Ebbene sì, nella vita di Justin Bieber è tornata prepotentemente Selena Gomez. Ma non nel suo cuore. Nella giornata di ieri, il cantante si è trovato costretto a difendere il suo matrimonio e l’amata moglie dalle illazioni di alcuni utenti dei social che hanno ipotizzato che lui non sarebbe innamorato di Hailey ma che l’avrebbe sposata solo per tornare tra le braccia della Gomez. La reazione di Justin è stata eccezionale ed ha difeso a spada tratta i suoi affetti, annunciando anche, successivamente, il suo allontanamento dalla musica. Un periodo davvero difficile per lui che sta combattendo contro la depressione, l’insonnia e l’ansia, anche grazie all’utilizzo della camera iperbarica che ormai ha fatto il giro del web.