Justin Bieber dorme in una camera d’ossigeno: ecco perché VIDEO

Justin Bieber depressione, il cantante la cura con l’aiuto della camera d’ossigeno

Oramai non è una notizia nuova, quella della depressione di Justin Bieber. Il cantante sta combattendo una delle battaglie più dure della sua vita. A rivelare il periodo no che sta vivendo è stato lo stesso Bieber durante una passata intervista. Al suo fianco ha però la moglie, Hailey Baldwin che lo sostiene e vuole per lui tutto il bene del mondo. I problemi che la depressione gli sta causando vengono curati da Justin con l’utilizzo di una camera iperbarica. È stato lo stesso cantane a svelare la sua cura su Instagram: tutte le notti dorme in una specie di capsula iperbarica, per cercare di eliminare pian piano o diminuire l’ansia e l’insonnia. In realtà, questo tipo di camera d’ossigeno sembra non apportare miglioramenti alla depressione ma ha dei benefici per chi soffre di disturbo post traumatico da stress.

Justin Bieber come Michael Jackson, l’uso terapeutico della camera d’ossigeno

Justin Bieber non è di certo l’unica star ad usare la ormai famosa camera iperbarica. Anche il Re del Pop, Michael Jackson voleva farsi installare in casa una camera di questo tipo dove dormire tutte le notti. La sua convinzione era quella di poter vivere fino a 150 anni. Ora però si dice che fosse solo un gossip, ma c’è chi, al suo contrario, lo usa per una questione seria e per superare le difficoltà che la depressione gli ha causato. Bieber, nonostante abbia fama, successo e una storia d’amore che fa sognare chiunque, soffre però del male del secolo. Una malattia che sta combattendo con tutto sé stesso.

Justin Bieber: l’ultimo messaggio pieno di coraggio del cantante e smentisce il nuovo album

“Sono stato sempre in attività da adolescente e fino a pochi anni fa, e voi vi sarete accorti che ero infelice durante l’ultimo tour. Non ve lo meritate e non me lo merito io. Ho fatto molti errori, sono concentrato su me stesso e sulla riparazione di alcuni danni profondi che ho dentro di me, in modo da non cadere a pezzi. Questo per essere un buon marito e diventare il padre che voglio essere“, così Justin ha smentito le voci che lo vorrebbero di nuovo in sala di registrazione e in tour. Ha lanciato un messaggio pieno di coraggio per i suoi fan, sottolineando i suoi progetti per i prossimi mesi: dedicarsi a sé stesso e guarire!