Justin Bieber e Hailey Baldwin: secondo matrimonio rimandato, il motivo

Justin Bieber e Hailey Baldwin: il secondo matrimonio è stato rimandato

Sappiamo già che il cantante Justin Bieber e la modella Hailey Baldwin si sono sposati in gran segreto lo scorso settembre. A prova della notizia, il fatto che i due erano stati avvistati mano nella mano fuori il Palazzo di Giustizia di New York dove appunto si sarebbero giurati amore per sempre. La conferma poi è arrivata poco tempo dopo, era stato proprio Justin a rispondere all’incessante gossip, dichiarando di essere appunto sposato. I due però avrebbero dovuto risposarsi in grande stile a febbraio ma sembra che le nozze sono rimandate. Il motivo? La depressione che Bieber sta combattendo nell’ultimo periodo. A rivelarlo è il giornale People, il quale ha riportato alcune dichiarazioni di una fonte molto vicina alla coppia. La persona in questione ha infatti rivelato: “Si sposeranno di nuovo ma non è questo il loro obiettivo principale […] Aspetteranno quando Justin si sentirà meglio, lui è molto entusiasta di preparare il nuovo matrimonio“.

Justin Bieber depresso, come sta il cantante?

La notizia della depressione di Justin Bieber aveva reso molti suoi fan increduli. Il cantante sta infatti combattendo contro questa bruttissima malattia, venuta fuori solo lo scorso mese. Al suo fianco ha Hailey e le tante persone che gli vogliono bene. Motivo della sua depressione, la fama. Bieber aveva dichiarato di essere in cura durante un’intervista, nella quale ha dichiarato: “È davvero difficile alcune volte, confesso che durante il Purpose Tour del 2017 ero davvero depresso“. Secondo la fonte, riportata da People, Justin sta combattendo con tutte le sue forze contro la malattia, sopratutto perché vuole per lui e Hailey tutta la felicità del mondo. E per questo, le nozze, previste per lo scorso febbraio, sembra siano state rimandate.

Justin Bieber si sta curando

“Justin continua a ricevere cure per la depressione, ma sta bene“, ha detto la fonte a People. “È molto, molto concentrato sul miglioramento. Vuole stare ben per il suo bene e per quello di Hailey. È fiducioso che guarirà“.