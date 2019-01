Justin Bieber e Hailey Baldwin di nuovo sposi: a febbraio il secondo matrimonio

Justin Bieber e Hailey: la coppia si risposa a febbraio

Sono passati già sei mesi da quando la pop star internazionale Justin Bieber e la modella Hailey Bieber sono convolati segretamente a nozze in un tribunale di New York. E a quanto pare, i novelli sposi sono già immersi nell’organizzazione di un matrimonio bis insieme alle famiglie. Infatti, secondo la fonte Page Six, il grande evento è già stato fissato per il 28 febbraio. Le due giovani star hanno quindi deciso di fare le cose in grande festeggiando anche con gli amici e con la famiglia al loro fianco. La location è ancora ignota per il momento, ma chi non mancherà sarà sicuramente il fidato dj personale di Bieber, Tay James, con la sua squadra di ballerini. Insomma, sarà sicuramente una cerimonia memorabile e ricca di musica per i due innamorati, che questa volta festeggeranno davvero in grande!

Justin Bieber e Hailey presto di nuovo sposi

A quanto pare, qualche mese fa, la famiglia di Hailey, ma soprattutto lo zio attore William Baldwin, ha invitato i neo sposi a dare una festa per celebrare il loro amore insieme ai parenti. Quindi, proprio per festeggiare con familiari e amici, la coppia ha deciso di convolare nuovamente a nozze nel mese di febbraio. Mancano all’incirca sei settimane al grande evento che, secondo le fonti, sarà all’insegna della musica e del divertimento. Un evento che seguirà un matrimonio già segretamente avvenuto nel mese di settembre. E che la coppia aveva confermato solo a novembre, quando Hailey aveva modificato il suo cognome da Baldwin a Bieber, sul suo profilo Instagram.

Justin e Hailey Bieber alla ricerca di un nuovo nido d’amore

Durante questi ultimi giorni, la coppia formata da Justin e Hailey Bieber è stata costretta a mettersi alla ricerca di un nuovo nido d’amore. Al momento, pare che la pop stra e la top model stiano alloggiando in un hotel in quel di Beverly Hills, dopo che la villa affittata qualche mese fa nella San Fernando Valley, a Los Angeles, ha riscontrato dei problemi alle tubature. I due novelli sposi sono quindi in attesa di affittare una nuova abitazione o di acquistarne una. Cosa stanno cercando? Secondo alcune fonti, i due giovani hanno preso in considerazione alcuni immobili in diverse zone di Los Angeles, che si aggirano intorno ai 10-15 milioni di dollari. Vorrebbero, infatti, una casa californiana di nuova costruzione, un perfetto binomio tra tradizione e modernità.