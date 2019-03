Hailey Baldwin: offese alla moglie di Bieber, c’entra Selena Gomez. La reazione

Justin Bieber e Hailey Baldwin: offese alla coppia. Il cantante risponde a tono

Justin Bieber si sta esponendo molto nell’ultimo periodo. Dopo la notizia della sua depressione e il video incredibile che lo mostra mentre dorme in una camera iperbarica, il cantante viene ripetutamente offeso sui social insieme alla moglie Hailey per colpa di Selena Gomez. Secondo molti utenti del web, infatti, Bieber non è davvero innamorato di Hailey e l’avrebbe sposata solo per tornare da Selena Gomez, suo storica fidanzata. Justin ora però non ci sta e risponde per le rime sui social, difendendo la moglie, i suoi sentimenti e le loro nozze. “E’ assurdo, perché dovrei dedicare tutta la mia vita a qualcuno con un matrimonio per tornare con la mia ex“, ha esordito il cantante per poi continuare, difendendo a spada tratta tutta la sua vita.

Justin Bieber si difende dalle accuse del web: c’entra Selena Gomez?

C’entra Selena Gomez nelle offese a Justin Bieber? Sembra proprio così. Forse molti fan non hanno accettato la fine della storia d’amore tra i due cantanti, senza pensare che ora Bieber è felice accanto a Hailey, diventata anche sua moglie. Secondo un utente di Instagram, Justin starebbe facendo finta di amare la Baldwin per tornare poi tra le braccia di Selena. Il cantante però risponde e afferma: “Ho assolutamente voluto e voglio bene a Selena che avrà sempre un posto nel mio cuore, ma (…) mia moglie è assolutamente la COSA MIGLIORE che mi sia mai capitata. Il fatto che tu voglia passare la tua giornata dedicandoti all’odio dice molto su di te, e se questo è stato uno stratagemma per attirare la mia attenzione (…) io non voglio perdere energie, ma questa è una risposta a tutti gli immaturi che mandano messaggi offensivi ad Hailey come ‘Tornerà con Selena’ o ‘Selena è meglio per lui “NON HAI IDEA DELLA MIA VITA E DI QUALE SIA IL BENE PER ME !! Hailey è mia Moglie, punto. Se non ti piace o se non sostieni ciò significa che non sostieni me (…)”.

Justin Bieber, il nuovo amore dopo Selena Gomez

Erano una delle coppia più belle e amate nel mondo della musica d’oltreoceano. Ma le cose tra Selena Gomez e Justin Bieber non sono andate come tutti speravano. Nel febbraio del 2018, i due erano stati anche pizzicati mentre si scambiavano un bacio in Giamaica, immagini riportate dal settimanale Chi. Poi, il cantante ha incontrato Hailey e con lei ha ritrovato l’amore e convolato anche a nozze.