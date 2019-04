Justin Bieber e Hailey presto genitori: la Baldwin è incinta

Justin Bieber e Hailey Baldwin presto genitori: la popstar conferma la gravidanza della moglie

Justin Bieber e Hailey Baldwin diventeranno presto genitori. Questo è l’annuncio condiviso in queste ultime ore dalla nota popstar, che ha sorpreso proprio tutti. Inizialmente il giovane cantante pubblica su Instagram un’ecografia, che ritrae il bambino che sta attendendo insieme alla moglie Hailey. Ma ecco che tra le congratulazioni dei fan, vi sono anche i commenti di qualche utente incredulo. C’è, infatti, chi è convinto che dietro questo annuncio ci sia in realtà uno scherzo. Ricordiamo che oggi è 1 aprile e sono tanti coloro che decidono di fare il loro pesce d’aprile. Però, qualche momento dopo, Justin decide di confermare la gravidanza di Hailey. La nota popstar condivide, questa volta, la foto della moglie che fa una visita, nello specifico un’ecografia. Sembra proprio, dunque, che la coppia stia attendendo il loro primo figlio, a distanza di poco tempo dal loro matrimonio. Infatti, ricordiamo che Justin ha sposato Hailey qualche mese fa e diversi giorni fa si parlava addirittura di un matrimonio bis.

Hailey Baldwin è incinta: Justin Bieber dà l’annuncio su Instagram

Si parlava di matrimonio bis, ma anche di crisi coniugale per Justin e Hailey. In realtà, la loro storia d’amore procede a gonfie vele, sebbene Bieber abbia dichiarato di avere qualche piccolo problema personale. Ora la sua vita sta per cambiare, con l’arrivo del suo primo figlio. Non sappiamo da quanti mesi Hailey sia incinta, sicuramente tra poco tempo riusciremo ad avere delle risposte al riguardo. Nel frattempo, Justin ci tiene a rispondere a tutti coloro che pensavano fosse un pesce d’aprile. Condividendo tre foto che ritraggono Hailey mentre effettua la visita, Bieber scrive: “Se pensavi fossero gli scherzi di aprile”.

Justin Bieber e Hailey Baldwin in dolce attesa: la popstar pronta ad accogliere il suo primo figlio

Justin ha prontamente confermato la gravidanza di Hailey. Presto diventerà padre ed è un grande traguardo per lui. Infatti, più volte ha dichiarato di voler diventare papà. Qualche tempo fa, dichiarava appunto di voler migliorare alcuni suoi lati caratteriali proprio per poter essere un padre perfetto per i suoi figli. Ed ecco che tra poco accoglierà, insieme alla Baldwin, il suo bambino.