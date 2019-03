Hailey Baldwin e Justin Bieber in crisi? Arriva la risposta della modella

Hailey Balwin e Justin Bieber si stanno separando? La modella risponde al gossip

Hailey Baldwin e Justin Bieber sono in crisi? Da qialche giorno gira la notizia sulla rottura di questa coppia. Gli ultimi gossip parlano, infatti, di un periodo nero per questo matrimonio. Sembrava proprio che tra loro ci fossero dei seri problemi. Infatti, alcuni amici della nota popstar pare fossero sicuri del fatto che la storia d’amore con Hailey non procedesse nel migliore dei modi, tanto da dichiararsi preoccupati. Stando a questi gossip, alla base di questa profonda crisi ci sarebbero stati dei problemi di fiducia e grandi momenti di difficoltà. Le notizie parlavano proprio di un periodo molto complicato per Hailey e Justin. C’è chi parlava addirittura di terapia matrimoniale per la coppia del momento. Un insider a Us Weekly ha dichiarato, in questi giorni, che Justin si troverebbe in Canada, per isolarsi un po’. A costringerlo a prendere questa decisione sarebbe stata la depressione, causata dai paparazzi. Ma ecco che ora a chiarire cosa sta accadendo a questa coppia ci pensa la stessa Hailey.

Hailey e Justin Bieber sono in crisi? La Baldwin parla di “fake news”

Non si parla d’altro che della presunta crisi matrimoniale tra Hailey e Justin Bieber. Una dura notizia per i fan della coppia, ma che viene prontamente smentita dalla stessa modella. La Baldwin decide, qualche ora fa, di fare un passo molto importante, proprio per chiarire come stanno realmente le cose. La moglie di Justin fa sapere, attraverso le Stories di Instagram, che non c’è alcuna crisi tra loro. O almeno questo è quello che sembra far intendere quando condivide questo messaggio: “Non credere a ciò che leggi”. Il tutto accompagnato da qualche faccina ironica e da due parole “fake news“. Pare che la Baldwin voglia rivelare ai suoi fan che tutto ciò che al momento stanno leggendo sulla sua storia d’amore con Bieber siano solo delle false notizie.

Hailey Baldwin smentisce la crisi con Justin Bieber su Instagram

Hailey smentisce così la sua crisi matrimoniale con Justin? Sembra proprio di sì. La modella non fa un esplicito riferimento, ma le sue parole non possono non parlare degli ultimi gossip che la vedono protagonista. Lo scorso 16 marzo, a Laguna Beach in California, i due sono stati avvistati durante una loro conversazione, che sembrava abbastanza tesa. Eppure il giorno doppo, Hailey e Justin è apparsa felice e sorridente in spiaggia, tra il mare e il surf.